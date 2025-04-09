Двоє пілотів побилися через президента: хто був змушений продовжити політ

Пілоти літака побились через політику / © Associated Press

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Пілоти авіакомпанії Korean Air побились через суперечку про політичні погляди. Через це їх звільнили з роботи.

Про це пише корейське видання Korea JoongAng Daily.

Конфлікт між пілотами пасажирського літака стався через суперечку про південнокорейського президента Юн Сок Йоля, якого усунули з посади.

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Інцидент відбувся в Австралії під час стоянки. Там у готелі спочатку спалахнула суперечка між пілотами. Згодом все закінчилось бійкою та викликом поліції. Авіакомпанія була змушена замінити цей екіпаж літака резервним.

Після службового розслідування авіакомпанія звільнила обох пілотів. Ще одного працівника, який був присутній під час інциденту, на три місяці відсторонили від роботи.

Пілоти та деякі їхні колеги намагаються оскаржити це рішення.

Нагадаємо, днями Конституційний суд Південної Кореї засудив дії президента та підтвердив його імпічмент.