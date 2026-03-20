Если на упаковке есть такая надпись, то это точно не сливочное масло: как отличить фальсификат

Как правильно выбрать качественное масло

Сливочное масло — один из самых популярных молочных продуктов, но не все его виды, которые есть на полках магазинов, отвечают стандартам качества. Часто производители добавляют растительные жиры, стабилизаторы и ароматизаторы, изменяющие вкус, текстуру и ценность продукта. Фальсификат может иметь привлекательный вид и умеренную цену, но не принесет никакой пользы и даже может быть вредным при регулярном употреблении. Распознать подлог можно еще в магазине, главное, знать, на какую информацию на упаковке нужно обращать особое внимание.

На что обращать внимание при выборе сливочного масла

Надпись «спред» или «сливочный продукт» — самый первый сигнал, что этот продукт не натуральный. Настоящее масло содержит только сливки, без добавления каких-либо жиров, даже для повышения пользы.

Содержание жира. Натуральное масло имеет жирность не менее 82% и этот показатель должен быть указан без дополнительных уточнений.

Состав продукта. Если рядом со сливками указаны растительные масла, эмульгаторы, стабилизаторы и ароматизаторы — это фальсификат.

Срок годности и условия хранения. Масло без консервантов быстро портится, но длительный срок годности при низкой жирности может свидетельствовать о добавлении вещества.

Какие дополнительные способы проверки сливочного масла дома

Даже после покупки можно провести простые тесты, чтобы оценить натуральность продукта: