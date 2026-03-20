- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 339
- Время на прочтение
- 2 мин
Если на упаковке есть такая надпись, то это точно не сливочное масло: как отличить фальсификат
На что обратить внимание при выборе сливочного масла, чтобы убедиться, что продукт действительно качественный и вкусный.
Сливочное масло — один из самых популярных молочных продуктов, но не все его виды, которые есть на полках магазинов, отвечают стандартам качества. Часто производители добавляют растительные жиры, стабилизаторы и ароматизаторы, изменяющие вкус, текстуру и ценность продукта. Фальсификат может иметь привлекательный вид и умеренную цену, но не принесет никакой пользы и даже может быть вредным при регулярном употреблении. Распознать подлог можно еще в магазине, главное, знать, на какую информацию на упаковке нужно обращать особое внимание.
На что обращать внимание при выборе сливочного масла
Надпись «спред» или «сливочный продукт» — самый первый сигнал, что этот продукт не натуральный. Настоящее масло содержит только сливки, без добавления каких-либо жиров, даже для повышения пользы.
Содержание жира. Натуральное масло имеет жирность не менее 82% и этот показатель должен быть указан без дополнительных уточнений.
Состав продукта. Если рядом со сливками указаны растительные масла, эмульгаторы, стабилизаторы и ароматизаторы — это фальсификат.
Срок годности и условия хранения. Масло без консервантов быстро портится, но длительный срок годности при низкой жирности может свидетельствовать о добавлении вещества.
Какие дополнительные способы проверки сливочного масла дома
Даже после покупки можно провести простые тесты, чтобы оценить натуральность продукта:
Цвет и текстура. Натуральное масло имеет однородный кремовый цвет и мягкую, но плотную текстуру. Слишком яркий или равномерный желтый цвет может свидетельствовать о добавлении красителей.
Таяние. Настоящее сливочное масло быстро тает при комнатной температуре, оставляя после себя легкий молочный запах, в то время как спреды могут только выделять влагу.
Вкус. Натуральное масло имеет характерный сливочный вкус без горчинки или химических ноток.