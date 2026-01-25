Как организовать сбалансированное питание для семьи во время блэкаутов

Что есть во время блэкаутов / © Credits

Зимние блэкауты 2026 года снова заставляют украинцев искать ответы на вопрос: что приготовить, когда света нет по 12 часов в сутки.

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры тысячи украинцев длительное время не имеют электричества и отопления. Однако даже при таких условиях питание может быть полезным и сбалансированным.

ТСН.ua собрал советы диетологов и нутрициологов как можно сбалансировано питаться во время блэкаутов.

Что стоит иметь под рукой на кухне во время отключений электричества

Специалисты советуют по возможности приобрести портативную газовую плитку. Она позволит готовить базу: яичницу, каши или тушеное мясо.

Также вам стоит иметь два термоса. Первый используйте только для кипятка, который стоит подготовить заранее (чай, кофе, запаривание круп), второй — для хранения уже готовой горячей пищи.

Когда отключения света происходят в зимний период, а температура воздуха ниже +6°C, балкон или пакет за окном станут надежным местом для хранения скоропортящихся продуктов.

Как сбалансировано питаться во время блэкаутов

Нутрициологи советуют не заменять полноценную пищу печеньем. Чтобы иметь силы и не болеть, в вашем рационе должны быть четыре основных элемента: углеводы, белки, жиры и клетчатку.

Углеводы дают нашему организму энергию, поэтому специалисты советуют держать в запасе такие продукты:

хлебцы, цельнозерновой лаваш, крекеры;

гречка и кускус (готовятся методом запаривания);

консервированные бобовые (нут, фасоль, кукуруза) — это готовая база для салата;

овсяные хлопья (можно делать как сладкими с бананом, так и солеными — с сыром и песто).

Белок важен для мышц и иммунитета, особенно для детей:

мясные и рыбные консервы: тунец в собственном соку, говядина, мясо криля.

сыры и мясо длительного хранения: пармезан, хамон или джерки (сушеное мясо) могут храниться без холодильника дольше других мясных продуктов.

Также специалисты советуют сделать заготовки для некоторых блюд. Когда свет есть, вы можете отварить яйца, запечь буженину или курицу.

Полезные жиры помогают дольше не чувствовать голода. Нутрициологи советуют употреблять такие продукты:

авокадо, орехи, семечки;

оливковое масло и хумус;

сельдь или скумбрию (это лучший источник Омега-3);

небольшое количество свежего (не копченого) сала является отличным источником энергии.

Для того, чтобы ваш желудочно-кишечный тракт работал стабильно, овощи должны быть в рационе ежедневно, даже несмотря на отключение света. Вы можете готовить блюда во время блэкаутов из таких продуктов:

свежие корнеплоды: Морковь, капуста, свекла, сельдерей (можно есть сырыми в виде салатов);

вакуумированные овощи: в супермаркетах продают уже отваренные свеклу или морковь в вакууме;

фрукты: яблоки, бананы и цитрусовые долго хранятся без холодильника.

Что стоит купить в магазин уже сегодня

Чтобы не паниковать во время отключений, сформируйте «тревожную корзину», в которой должны быть следующие продукты:

крупы: гречка, кускус, овсянка быстрого приготовления;

консервы: тунец, нут, фасоль;

для намазок: хумус, арахисовая паста, песто;

молочные продукты: ультрапастеризованное молоко (хранится без холодильника месяцами).

перекусы: орехи, сухофрукты, энергетические батончики.

Эксперты отмечают, что свет может исчезнуть, однако ваше здоровье зависит от того, что вы едите.

