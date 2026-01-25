Як організувати збалансоване харчування для сім’ї під час блекаутів

Що їсти під час блекаутів / © Credits

Зимові блекаути 2026 року знову змушують українців шукати відповіді на питання: що приготувати, коли світла немає по 12 годин на добу.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури тисячі українців тривалий час не мають електрики та опаленні. Проте навіть за таких умов харчування може бути корисним та збалансованим.

ТСН.ua зібрав поради дієтологів та нутріціологів як можна збалансовано харчуватися під час блекаутів.

Що варто мати під рукою на кухні під час вимкнень електрики

Фахівці радять за можливості придбати портативну газову плитку. Вона дозволить готувати базу: яєчню, каші чи тушковане м’ясо.

Також вам варто мати два термоси. Перший використовуйте лише для окропу, який варто підготувати заздалегідь (чай, кава, запарювання круп), другий — для зберігання вже готової гарячої їжі.

Коли відключення світла відбуваються у зимовий період, а температура повітря нижча за +6°C, балкон або пакет за вікном стануть надійним місцем для зберігання продуктів, що швидко псуються.

Як збалансовано харчуватися під час блекаутів

Нутриціологи радять не замінювати повноцінну їжу печивом. Щоб мати сили та не хворіти, у вашому раціоні повинні бути чотири основні елементи: вуглеводи, білки, жири та клітковину.

Вуглеводи дають нашому організму енергію. Тому фахівці радять тримати в запасі такі продукти:

хлібці, цільнозерновий лаваш, крекери;

гречка та кускус (готуються методом запарювання);

консервовані бобові (нут, квасоля, кукурудза) — це готова база для салату;

вівсяні пластівці (можна робити як солодкими з бананом, так і солоними — з сиром та песто).

Білок важливий для м’язів та імунітету, особливо для дітей:

м’ясні та рибні консерви: тунець у власному соку, яловичина, м’ясо криля.

сири та м’ясо тривалого зберігання: пармезан, хамон або джерки (сушене м’ясо) можуть зберігатися без холодильника довше за інші м’ясні продукти.

Також спеціалісти радять зробити заготовки для деяких страв. Коли світло є, ви можете відварити яйця, запекти буженину чи курку.

Корисні жири допомагають довше не відчувати голоду. Нутриціологи радять вживати такі продукти:

авокадо, горіхи, насіння;

оливкова олія та хумус;

оселедець або скумбрію (це найкраще джерело Омега-3);

сало. Невелика кількість свіжого (не копченого) сала є чудовим джерелом енергії.

Для того, щоб ваш шлунково-кишковий тракт працював стабільно, овочі мають бути в раціоні щодня, навіть пропри відімкнення світла. Ви можете готувати страви під час блекаутів із таких продуктів:

свіжі коренеплоди: Морква, капуста, буряк, селера (можна їсти сирими у вигляді салатів);

вакуумовані овочі: у супермаркетах продають вже відварені буряк чи моркву у вакуумі;

фрукти: яблука, банани та цитрусові довго зберігаються без холодильника.

Що варто купити в магазин уже сьогодні

Щоб не панікувати під час відключень, сформуйте «тривожний кошик», у якому мають бути такі продукти:

крупи: гречка, кускус, вівсянка швидкого приготування;

консерви: тунець, нут, квасоля;

для намазок: хумус, арахісова паста, песто;

молочні продукти: ультрапастеризоване молоко (зберігається без холодильника місяцями).

перекуси: горіхи, сухофрукти, енергетичні батончики.

Експерти наголошують, що світло може зникнути, проте ваше здоров’я залежить від того, що ви їсте.

