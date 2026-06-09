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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
44
Время на прочтение
2 мин

Как полностью вывести пятна клубники из одежды: проверенные методы

Пятна от клубники могут казаться сложными, но на самом деле их можно легко удалить, если действовать правильно и быстро.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Как вывести пятна клубники из одежды

Как вывести пятна клубники из одежды / © pexels.com

Главное правило — не дать пятну закрепиться в волокнах ткани и избегать воздействия высокой температуры.

В Clorox рассказали о проверенных способах, как вывести свежие и устаревшие пятна клубники из белой и цветной одежды в домашних условиях.

Почему пятна клубники трудно вывести

Клубника содержит природные красители — антоцианы, быстро проникающие в волокна ткани. Если нагреть пятно (например, горячей водой или сушилкой), оно может закрепиться навсегда.

Именно поэтому эксперты советуют:

  • действовать сразу;

  • использовать холодную воду;

  • не тереть ткань агрессивно.

Как вывести свежее пятно клубники

  1. Удалите остатки ягоды — аккуратно уберите остатки клубники ложкой или салфеткой. Не растирайте пятно.

  2. Промойте холодной водой — промывайте ткань с изнанки под струей холодной воды — это поможет «вытолкнуть» краситель из волокон.

  3. Предварительная обработка — нанесите моющее средство или жидкий стиральный порошок прямо на пятно и оставьте на 5–10 минут.

  4. Стирка — стирайте одежду в высокой безопасной для ткани температуре. Проверьте результат перед сушкой.

Как вывести устаревшее пятно клубники

Если пятно уже высохло, требуется более интенсивная обработка:

  • замочите одежду в холодной воде со стиральным средством;

  • используйте средства с кислородным отбеливателем;

  • нанесите пятновыводитель непосредственно на след;

  • оставьте на 10–15 минут перед стиркой.

Важно: не сушите одежду, пока пятно полностью не исчезло.

Особенности для белой и цветной одежды

Белая одежда:

  • можно использовать отбеливатель (если позволяет этикетка);

  • эффективно работает кислородное отбеливание.

Цветная одежда:

  • используйте деликатные пятновыводители;

  • избегайте агрессивного хлора.

Советы для лучшего результата

  • действуйте как можно скорее;

  • всегда используйте холодную воду;

  • проверяйте ткань перед сушкой;

  • не трите пятно — только промокайте или смывайте;

  • повторяйте обработку при необходимости.

FAQ

Как быстро вывести пятно клубники из одежды?

Самый быстрый способ — промыть пятно холодной водой с изнанки и сразу нанести стиральное средство или пятновыводитель перед стиркой.

Можно ли вывести старое пятно клубники?

Да, но требуется замачивание и использование кислородного отбеливателя или специального пятновыводителя. Процесс может потребовать повторения.

Можно ли стирать пятно клубники горячей водой?

Нет. Горячая вода может закрепить пятно в ткани, и оно станет значительно сложнее для удаления.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
44
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