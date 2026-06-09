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Как полностью вывести пятна клубники из одежды: проверенные методы
Пятна от клубники могут казаться сложными, но на самом деле их можно легко удалить, если действовать правильно и быстро.
Главное правило — не дать пятну закрепиться в волокнах ткани и избегать воздействия высокой температуры.
В Clorox рассказали о проверенных способах, как вывести свежие и устаревшие пятна клубники из белой и цветной одежды в домашних условиях.
Почему пятна клубники трудно вывести
Клубника содержит природные красители — антоцианы, быстро проникающие в волокна ткани. Если нагреть пятно (например, горячей водой или сушилкой), оно может закрепиться навсегда.
Именно поэтому эксперты советуют:
действовать сразу;
использовать холодную воду;
не тереть ткань агрессивно.
Как вывести свежее пятно клубники
Удалите остатки ягоды — аккуратно уберите остатки клубники ложкой или салфеткой. Не растирайте пятно.
Промойте холодной водой — промывайте ткань с изнанки под струей холодной воды — это поможет «вытолкнуть» краситель из волокон.
Предварительная обработка — нанесите моющее средство или жидкий стиральный порошок прямо на пятно и оставьте на 5–10 минут.
Стирка — стирайте одежду в высокой безопасной для ткани температуре. Проверьте результат перед сушкой.
Как вывести устаревшее пятно клубники
Если пятно уже высохло, требуется более интенсивная обработка:
замочите одежду в холодной воде со стиральным средством;
используйте средства с кислородным отбеливателем;
нанесите пятновыводитель непосредственно на след;
оставьте на 10–15 минут перед стиркой.
Важно: не сушите одежду, пока пятно полностью не исчезло.
Особенности для белой и цветной одежды
Белая одежда:
можно использовать отбеливатель (если позволяет этикетка);
эффективно работает кислородное отбеливание.
Цветная одежда:
используйте деликатные пятновыводители;
избегайте агрессивного хлора.
Советы для лучшего результата
действуйте как можно скорее;
всегда используйте холодную воду;
проверяйте ткань перед сушкой;
не трите пятно — только промокайте или смывайте;
повторяйте обработку при необходимости.
FAQ
Как быстро вывести пятно клубники из одежды?
Самый быстрый способ — промыть пятно холодной водой с изнанки и сразу нанести стиральное средство или пятновыводитель перед стиркой.
Можно ли вывести старое пятно клубники?
Да, но требуется замачивание и использование кислородного отбеливателя или специального пятновыводителя. Процесс может потребовать повторения.
Можно ли стирать пятно клубники горячей водой?
Нет. Горячая вода может закрепить пятно в ткани, и оно станет значительно сложнее для удаления.