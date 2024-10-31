Как выбрать сладкие мандарины: советы, которые работают

Мандарины – один из самых любимых зимних фруктов, однако часто покупатели разочаровываются, когда вместо сладких плодов получают кислые.

Правильно выбранные мандарины могут не только порадовать сладким вкусом, но и принести пользу организму. Главное – обращать внимание на внешний вид, аромат и вес плодов, а также правильно их сохранять.

Как выбрать сладкие мандарины — читайте на ТСН.ua.

Как выбрать спелые мандарины

Опытные продавцы советуют обращать внимание на несколько ключевых характеристик. Спелые и сладкие мандарины имеют насыщенный оранжевый цвет без зеленых пятен. Кожа должна быть упругой, без мягких участков и плесени.

Самые сладкие обычно небольшие и тяжелые для своего размера плоды. Если мандарин легкий – внутри он, скорее всего, сухой. Эксперты рекомендуют выбирать фрукты среднего размера с тонкой кожурой, плотно прилегающей к мякоти.

Аромат – главный индикатор

Действительно спелые мандарины обладают ярким цитрусовым ароматом. Если запах едва ощутим или отсутствует – фрукты могут быть недозрелыми или испорченными. В то же время слишком сильный запах может свидетельствовать о перезрелости.

Происхождение имеет значение

Специалисты отмечают, что самыми сладкими считаются мандарины из Марокко и Испании. Турецкие сорта тоже славятся хорошим вкусом, но могут быть более кислыми. Важно обращать внимание на сезонность – лучшие плоды доступны с ноября по январь.

Самый популярный сорт мандаринов – клементин. Они сладкие, почти без косточек. Клементины обычно маленькие, имеют тонкую блестящую кожуру. Другие сорта из Испании отличаются более толстой легко очищаемой кожурой и ярко-оранжевым цветом. Еще один сладкий сорт – Сацума. Эти мандарины сохраняются дольше и очень редко могут быть кислые.

Минеола тоже сладкий сорт. Это гибридный вид, полученный путём скрещивания сорта марокканского мандарина и сорта грейпфрута Дункан. По форме плод напоминает грушу, оранжевый, блестящий и красноватый оттенок. Эти мандарины имеют тонкую кожуру и много косточек.

Турецкие мандарины содержат много косточек. Они маленькие, имеют тонкую шкурку, их трудно чистить. Чем ярче цвет, тем они слаще.

Особенности хранения

Чтобы мандарины оставались сладкими и свежими, следует хранить их при температуре 5-8 градусов. В холодильнике они могут храниться до двух недель, но перед употреблением лучше подержать при комнатной температуре несколько часов.

Чем полезны мандарины

Кроме приятного вкуса, мандарины богаты:

витамин С;

антиоксиданты;

клетчатку;

калий;

фолиевую кислоту.

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