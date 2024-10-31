Как выбрать сладкие мандарины: советы, которые работают

Мандарины – один из самых любимых зимних фруктов, однако часто покупатели разочаровываются, когда вместо сладких плодов получают кислые.
Правильно выбранные мандарины могут не только порадовать сладким вкусом, но и принести пользу организму. Главное – обращать внимание на внешний вид, аромат и вес плодов, а также правильно их сохранять.
Как выбрать сладкие мандарины — читайте на ТСН.ua.
Как выбрать спелые мандарины
Опытные продавцы советуют обращать внимание на несколько ключевых характеристик. Спелые и сладкие мандарины имеют насыщенный оранжевый цвет без зеленых пятен. Кожа должна быть упругой, без мягких участков и плесени.
Самые сладкие обычно небольшие и тяжелые для своего размера плоды. Если мандарин легкий – внутри он, скорее всего, сухой. Эксперты рекомендуют выбирать фрукты среднего размера с тонкой кожурой, плотно прилегающей к мякоти.
Аромат – главный индикатор
Действительно спелые мандарины обладают ярким цитрусовым ароматом. Если запах едва ощутим или отсутствует – фрукты могут быть недозрелыми или испорченными. В то же время слишком сильный запах может свидетельствовать о перезрелости.
Происхождение имеет значение
Специалисты отмечают, что самыми сладкими считаются мандарины из Марокко и Испании. Турецкие сорта тоже славятся хорошим вкусом, но могут быть более кислыми. Важно обращать внимание на сезонность – лучшие плоды доступны с ноября по январь.
Самый популярный сорт мандаринов – клементин. Они сладкие, почти без косточек. Клементины обычно маленькие, имеют тонкую блестящую кожуру. Другие сорта из Испании отличаются более толстой легко очищаемой кожурой и ярко-оранжевым цветом. Еще один сладкий сорт – Сацума. Эти мандарины сохраняются дольше и очень редко могут быть кислые.
Минеола тоже сладкий сорт. Это гибридный вид, полученный путём скрещивания сорта марокканского мандарина и сорта грейпфрута Дункан. По форме плод напоминает грушу, оранжевый, блестящий и красноватый оттенок. Эти мандарины имеют тонкую кожуру и много косточек.
Турецкие мандарины содержат много косточек. Они маленькие, имеют тонкую шкурку, их трудно чистить. Чем ярче цвет, тем они слаще.
Особенности хранения
Чтобы мандарины оставались сладкими и свежими, следует хранить их при температуре 5-8 градусов. В холодильнике они могут храниться до двух недель, но перед употреблением лучше подержать при комнатной температуре несколько часов.
Чем полезны мандарины
Кроме приятного вкуса, мандарины богаты:
- витамин С;
- антиоксиданты;
- клетчатку;
- калий;
- фолиевую кислоту.
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