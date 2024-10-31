Як вибрати солодкі мандарини: поради, які працюють

Мандарини - один із найулюбленіших зимових фруктів, проте часто покупці розчаровуються, коли замість солодких плодів отримують кислі.

Правильно вибрані мандарини не лише можуть порадувати солодким смаком, але й принести користь організму. Головне - звертати увагу на зовнішній вигляд, аромат та вагу плодів, а також правильно їх зберігати.

Як вибрати солодкі мандарини - читайте на ТСН.ua.

Як вибрати стиглі мандарини

Досвідчені продавці радять звертати увагу на кілька ключових характеристик. Стиглі та солодкі мандарини мають насичений помаранчевий колір без зелених плям. Шкірка повинна бути пружною, без м'яких ділянок та плісняви.

Найсолодшими зазвичай є невеликі та важкі для свого розміру плоди. Якщо мандарин легкий - всередині він, швидше за все, сухий. Експерти рекомендують вибирати фрукти середнього розміру з тонкою шкіркою, яка щільно прилягає до м'якоті.

Аромат - головний індикатор

Справді стиглі мандарини мають яскравий цитрусовий аромат. Якщо запах ледве відчутний або відсутній - фрукти можуть бути недостиглими або зіпсованими. Водночас занадто сильний запах може свідчити про перестиглість.

Походження має значення

Фахівці зазначають, що найсолодшими вважаються мандарини з Марокко та Іспанії. Турецькі сорти також славляться хорошим смаком, але можуть бути більш кислими. Важливо звертати увагу на сезонність - найкращі плоди доступні з листопада по січень.

Найпопулярніший сорт мандаринів – клементин. Вони солодкі, майже без кісточок. Клементини зазвичай маленькі, мають тонку блискучу шкірку. Інші сорти з Іспанії відрізняються більш товстою шкіркою, яка легко очищається, і яскраво-помаранчевим кольором. Ще один солодкий сорт – Сацума. Ці мандарини зберігаються довше і вельми рідко можуть бути кислі.

Мінеола теж солодкий сорт. Це гібридний вид, отриманий шляхом схрещування сорту марокканського мандарина і сорту грейпфрута Дункан. За формою плід нагадує грушу, помаранчевий, блискучий і має червонуватий відтінок. Ці мандарини мають тонку шкірку і багато кісточок.

Турецькі мандарини містять багато кісточок. Вони маленькі, мають тонку шкірку, їх важко чистити. Чим яскравіше колір, тим вони солодші.

Особливості зберігання

Щоб мандарини залишалися солодкими та свіжими, їх слід зберігати при температурі 5-8 градусів. У холодильнику вони можуть зберігатися до двох тижнів, але перед вживанням їх краще потримати при кімнатній температурі кілька годин.

Чим корисні мандарини

Окрім приємного смаку, мандарини багаті на:

вітамін С;

антиоксиданти;

клітковину;

калій;

фолієву кислоту.

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