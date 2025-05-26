Календарь рыбака на июнь 2025 года: когда и что ловить в начале лета

Календарь рыбака на июнь 2025 года / © Pixabay

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В то же время именно в июне еще могут действовать нерестовые запреты в отдельных регионах, поэтому рыбалка нуждается в особой внимательности.

Прежде чем отправляться на рыбалку, следует учесть ряд важных факторов, влияющих как на успешность улова, так и на соблюдение правил:

Завершение периода нерестового запрета. В большинстве регионов Украины ограничения на вылов рыбы снимаются в середине июня, однако на отдельных водоемах запрет может оставаться в силе до конца месяца.

Температурный режим водоемов. В июне вода стабильно прогревается до +18… +24 °C, что способствует активной поклеве как мирных, так и хищных видов рыб.

Гидрологическая ситуация. После спада весеннего половодья уровень воды постепенно нормализуется, открывая доступ к прибрежным участкам, затопленным деревьям и донным склонам.

Выбор снастей. В этот период эффективно проявляют себя разные виды рыболовного снаряжения — фидеры, спиннинги, поплавковые удочки и донки уже полноценно можно использовать для различных техник ловли.

Лунный календарь рыболова на июнь 2025 года

Фазы Луны оказывают ощутимое влияние на поведение рыбы, поэтому планируя рыбалку в июне 2025 года, следует учесть лунный цикл. Астрономическое расписание на этот период выглядит так:

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Новолуние — 6 июня;

Полнолуние — 22 июня;

Фаза роста — от 7 до 21 июня;

Фаза убывания — от 23 до 30 июня.

Наиболее интенсивная поклевка обычно наблюдается за несколько дней до наступления новолуния и полнолуния, а также в разгар растущей фазы. Дополнительно положительно на активность рыбы влияют пасмурные дни со стабильным атмосферным давлением — в такие моменты шансы на обильный улов значительно растут.

Лучшие места для рыбалки в июне

Июнь — прекрасный месяц для рыбалки практически на всех типах водоемов: от полноводных рек до уютных прудов и специализированных платных водоемов. Чтобы улов был удачным, следует учитывать характер дна, прозрачность воды и силу течения.

Реки — идеальная среда для ловли судака, щуки, леща и сома. Здесь хорошо работают донки и спиннинги.

Озера и пруды — преимущественно ловят карася, карпа, линь и окуня. Сюда лучше брать поплавковые удочки или фидеры.

Платные водоемы — подходят для целенаправленной рыбалки на карпа и белого амура. Здесь часто встречаются трофейные экземпляры, что привлекает опытных рыболовов.

Водоемы с течением — особенно эффективны для активной ловли с помощью спиннинга или донных снастей.

Что необходимо взять на рыбалку в июне

Летний выезд на рыбалку — особенно с ночевкой — требует продуманной подготовки. Комфорт и безопасность зависят от того, насколько хорошо вы снаряжены:

Защита от солнца : шляпа или кепка, солнцезащитные очки и крем.

Средства от насекомых : репелленты — незаменимы в сумерках и влажных зонах.

Питьевая вода : обязательно иметь запас чистой воды, особенно в жару.

Одежда : легкая, но длинная и плотная — защитит как от солнечных ожогов, так и от укусов комаров.

Рыболовные снасти : донки, фидеры, спиннинги — в зависимости от типа водоема и вида рыбы.

Кемпинговое снаряжение: палатка, фонарь или налобный светильник, раскладной стул, переносной холодильник для черенки или добычи.

Заблаговременная подготовка гарантирует не только хороший улов, но и подлинное удовольствие от времени, проведенного на природе.

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