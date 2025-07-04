Компенсация за неиспользованный отпуск: кто и как может получить деньги

Компенсация за неиспользованный отпуск / © ТСН.ua

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В Украине работники могут получить денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска вместо отдыха. Однако это касается только ежегодного отпуска и имеет определенные ограничения.

Об этом сообщает Кодекс законов о труде Украины.

Условия получения компенсации

Денежную компенсацию можно получить за ежегодный отпуск, если работник имеет право на его продленную продолжительность или на дополнительный отпуск. Работники со стандартной продолжительностью отпуска (24 календарных дня) могут рассчитывать на компенсацию только в случае увольнения.

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Однако компенсация вместо ежегодного отпуска без увольнения возможна при следующих условиях:

Работник уже использовал минимум 24 календарных дня ежегодного отпуска за год.

Инициатива получить деньги вместо отдыха происходит от самого работника.

Работник является совершеннолетним лицом.

Категории лиц с удлиненными отпусками

Право на удлиненные отпуска имеют следующие категории работников:

Педагогические, научные и научно-педагогические работники — 56 дней.

Лица с инвалидностью третьей группы — 26 дней.

Несовершеннолетние украинцы — 31 день.

Работники, привлеченные к работе в тяжелых условиях, — дополнительный ежегодный отпуск до 35 дней.

Работники, вовлеченные в работу на предприятиях с особым характером труда , в частности, с ненормированным рабочим временем — до семи дней.

Госслужащие — 30 дней.

Важно: Дополнительный отпуск также аттестованы прокуроры, судьи и должностные лица органов местного самоуправления согласно специальным законам.

Расчет размера компенсации

Размер компенсации определяется на основе средней заработной платы за последние 12 календарных месяцев до дня выплаты.

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Отмечается, что в период военного положения правила компенсаций за отпуска остаются в силе, хотя работодатели имеют право ограничивать период отдыха 24 днями.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, гарантирующий денежную компенсацию военнослужащим за все неиспользованные дни отпуска после увольнения с военной службы.