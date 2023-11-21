Лучше забыть о них навсегда: эти привычки сделают лицо похожим на "печеное яблоко"

Косметологи утверждают, что некоторые привычки могут ускорять старение кожи лица и делать ее похожей на "печеное яблоко". То есть на поверхности кожи появляется сеточка из мелких морщинок. К такому типу старения кожи особенно подвержены женщины с худощавым, хрупким телосложением.

Если вы хотите, чтобы кожа лица дольше оставалась свежей, молодой и ухоженной, следует просмотреть шесть привычек и избавиться от них.

Игнорирование использования солнцезащитного крема. Если вы любите загорать и при этом не используете защиту от ультрафиолета, это приводит к так называемому фотоповреждению кожи, когда разрушается коллаген. Это значительно ускоряет старение.

Вредные привычки. Чрезмерное употребление алкогольных напитков, курение – все это истощает кожу, вызывает появление морщин и сухости. За счет снижения уровня коллагена и эластана кожа быстрее стареет.

Использование неправильного ухода. Если использовать слишком агрессивные средства для умывания, часто проводить пилинги, липидный барьер кожи разрушается, что приводит к сухости и появлению ранних морщин.

Недостаточное увлажнение. Очень важно пить достаточное количество воды, особенно в условиях сухого воздуха. Старайтесь избегать пересушивания кожи, используйте увлажняющие кремы, подходящие под ее тип.

Пренебрежение смыванием макияжа перед сном. Это негативно сказывается на внешнем виде кожи и провоцирует появление не только мелких морщин, но и угрей, высыпаний, раздражения.

Недостаток сна и неправильное положение тела. Не стоит спать на боку или животе, ведь это приводит к появлению морщин и ухудшению общего состояния кожи.

Эксперты также отмечают, что важно следить за своим питанием, добавить в рацион продукты, богатые жирами, белками, витаминами и микроэлементами, поддерживающими здоровье кожи изнутри.

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