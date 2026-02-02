ТСН в социальных сетях

Магнитная буря 2 февраля: какой будет ее активность

Сегодня ожидаются спокойные геомагнитные условия.

Вера Хмельницкая
Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В понедельник, 2 февраля, снова ожидаются спокойные геомагнитные условия. Магнитная буря будет зеленого уровня с К-индексом 3,3.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Воздействие высокоскоростного потока корональной дыры постепенно имеет тенденцию к снижению. Ожидается, что скорость солнечного ветра возвратится к уровню окружающей среды. В общем, прогнозируются спокойные геомагнитные условия.

Магнитная буря 2 февраля. Фото: meteoagent.

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей. Особенно подвержены метеозависимые, пожилые, гипертоники и люди с хроническими заболеваниями.

Медики отмечают, что правильный образ жизни помогает легче адаптироваться к магнитным колебаниям и сохранить стабильное самочувствие.

