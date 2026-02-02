- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 206
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 2 февраля: какой будет ее активность
Сегодня ожидаются спокойные геомагнитные условия.
В понедельник, 2 февраля, снова ожидаются спокойные геомагнитные условия. Магнитная буря будет зеленого уровня с К-индексом 3,3.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Воздействие высокоскоростного потока корональной дыры постепенно имеет тенденцию к снижению. Ожидается, что скорость солнечного ветра возвратится к уровню окружающей среды. В общем, прогнозируются спокойные геомагнитные условия.
Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей. Особенно подвержены метеозависимые, пожилые, гипертоники и люди с хроническими заболеваниями.
Медики отмечают, что правильный образ жизни помогает легче адаптироваться к магнитным колебаниям и сохранить стабильное самочувствие.