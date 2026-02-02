Певица Шер в прозрачном платье оконфузилась на церемонии "Грэмми"

Шер / © Associated Press

Знаемнитость подверглась резкой критике за то, что во время церемонии оконфузилась, назвав неверного победителя, а также преждевременно покинув сцену. Шер случайно объявила покойного Лютера Вандросса победителем премии, которая предназначалась Кендрику Ламару.

Сначала певица в прозрачном черном платье, кожаной куртке и лаковых ботинках вышла на сцену и приняла свою награду за достижения всей жизни, а затем ушла, после чего ведущий Тревор Ноа позвал ее обратно, поскольку она также должна была вручить награду «Запись года» песне Luther Ламара и SZA.

Шер получила награду «Грэмми» / © Associated Press

Однако, вручая награду, Шер локонфузилась, пишет Daily Mail.

Сначала она сказала: «И премия „Грэмми“ достается…», — после чего, сделав неловкую паузу и уставившись перед собой, добавила: «О! Мне сказали, что это будет на суфлере». Когда она поняла, что ей действительно нужно открыть конверт в руке, она так и сделала, прочитала его и восторженно объявила победителя: «Лютер Вандросс!».

Шер / © Associated Press

38-летний Ламар недоуменно хихикнул, услышав, как Шер упомянула Вандросса, который умер 20 лет назад, но понял, что она имела в виду его песню, и вышел на сцену.

В конце концов Шер осознала свою ошибку и смогла воскликнуть: «О нет, Кендрик Ламар!», смеясь над своей ошибкой.

Кендрик Ламар / © Associated Press

Вандросс послужил источником вдохновения для новой песни Ламара и SZA «Luther», в которой использованы сэмплы вокала покойного певца, поэтому Ламар обязательно поблагодарил его в своей речи.

