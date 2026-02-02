ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
599
Час на прочитання
2 хв

Співачка Шер у прозорій сукні оконфузилась на церемонії "Греммі"

79-річна артистка відвідала 68-му церемонію вручення премій, яка минулої ночі відбулася в Лос-Анджелесі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Шер

Шер / © Associated Press

Знаменитість зазнала різкої критики через те, що під час церемонії оконфузилась, назвавши невірного переможця, а також передчасно залишивши сцену. Шер випадково оголосила покійного Лютера Вандросса переможцем премії, яка призначалася Кендріку Ламару.

Спочатку співачка у прозорій чорній сукні, шкіряній куртці та лакованих черевиках вийшла на сцену і прийняла свою нагороду за досягнення всього життя, а потім пішла, після чого ведучий Тревор Ноа покликав її назад, оскільки вона також мала вручити нагороду «Запис року» пісні Luther Ламара та SZA.

Шер отримала нагороду «Греммі» / © Associated Press

Шер отримала нагороду «Греммі» / © Associated Press

Однак, вручаючи нагороду, Шер оконфузилася, пише Daily Mail.

Спочатку вона сказала: «І премія „Греммі“ дістається…», — після чого, зробивши незручну паузу і втупившись перед собою, додала: «О! Мені сказали, що це буде на суфлері. Коли вона зрозуміла, що їй справді потрібно відкрити конверт у руці, вона так і зробила, прочитала його та захоплено оголосила переможця: „Лютер Вандросс!“.

Шер / © Associated Press

Шер / © Associated Press

38-річний Ламар здивовано хіхікнув, почувши, як Шер згадала Вандросса, який помер 20 років тому, але зрозумів, що вона мала на увазі його пісню і вийшов на сцену.

Зрештою Шер усвідомила свою помилку і змогла вигукнути: «О ні, Кендріку Ламаре!», сміючись над своєю помилкою.

Кендрік Ламар / © Associated Press

Кендрік Ламар / © Associated Press

Вандросс послужив джерелом натхнення для нової пісні Ламара та SZA «Luther», у якій використано семпли вокалу покійного співака, тому Ламар обов’язково подякував йому у своїй промові.

Шер / © Associated Press

Шер / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
599
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie