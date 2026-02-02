- Дата публікації
- Категорія
- Шоу-бізнес
Співачка Шер у прозорій сукні оконфузилась на церемонії "Греммі"
79-річна артистка відвідала 68-му церемонію вручення премій, яка минулої ночі відбулася в Лос-Анджелесі.
Знаменитість зазнала різкої критики через те, що під час церемонії оконфузилась, назвавши невірного переможця, а також передчасно залишивши сцену. Шер випадково оголосила покійного Лютера Вандросса переможцем премії, яка призначалася Кендріку Ламару.
Спочатку співачка у прозорій чорній сукні, шкіряній куртці та лакованих черевиках вийшла на сцену і прийняла свою нагороду за досягнення всього життя, а потім пішла, після чого ведучий Тревор Ноа покликав її назад, оскільки вона також мала вручити нагороду «Запис року» пісні Luther Ламара та SZA.
Однак, вручаючи нагороду, Шер оконфузилася, пише Daily Mail.
Спочатку вона сказала: «І премія „Греммі“ дістається…», — після чого, зробивши незручну паузу і втупившись перед собою, додала: «О! Мені сказали, що це буде на суфлері. Коли вона зрозуміла, що їй справді потрібно відкрити конверт у руці, вона так і зробила, прочитала його та захоплено оголосила переможця: „Лютер Вандросс!“.
38-річний Ламар здивовано хіхікнув, почувши, як Шер згадала Вандросса, який помер 20 років тому, але зрозумів, що вона мала на увазі його пісню і вийшов на сцену.
Зрештою Шер усвідомила свою помилку і змогла вигукнути: «О ні, Кендріку Ламаре!», сміючись над своєю помилкою.
Вандросс послужив джерелом натхнення для нової пісні Ламара та SZA «Luther», у якій використано семпли вокалу покійного співака, тому Ламар обов’язково подякував йому у своїй промові.