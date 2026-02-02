Співачка Шер у прозорій сукні оконфузилась на церемонії "Греммі"

Шер / © Associated Press

Знаменитість зазнала різкої критики через те, що під час церемонії оконфузилась, назвавши невірного переможця, а також передчасно залишивши сцену. Шер випадково оголосила покійного Лютера Вандросса переможцем премії, яка призначалася Кендріку Ламару.

Спочатку співачка у прозорій чорній сукні, шкіряній куртці та лакованих черевиках вийшла на сцену і прийняла свою нагороду за досягнення всього життя, а потім пішла, після чого ведучий Тревор Ноа покликав її назад, оскільки вона також мала вручити нагороду «Запис року» пісні Luther Ламара та SZA.

Шер отримала нагороду «Греммі» / © Associated Press

Однак, вручаючи нагороду, Шер оконфузилася, пише Daily Mail.

Спочатку вона сказала: «І премія „Греммі“ дістається…», — після чого, зробивши незручну паузу і втупившись перед собою, додала: «О! Мені сказали, що це буде на суфлері. Коли вона зрозуміла, що їй справді потрібно відкрити конверт у руці, вона так і зробила, прочитала його та захоплено оголосила переможця: „Лютер Вандросс!“.

Шер / © Associated Press

38-річний Ламар здивовано хіхікнув, почувши, як Шер згадала Вандросса, який помер 20 років тому, але зрозумів, що вона мала на увазі його пісню і вийшов на сцену.

Зрештою Шер усвідомила свою помилку і змогла вигукнути: «О ні, Кендріку Ламаре!», сміючись над своєю помилкою.

Кендрік Ламар / © Associated Press

Вандросс послужив джерелом натхнення для нової пісні Ламара та SZA «Luther», у якій використано семпли вокалу покійного співака, тому Ламар обов’язково подякував йому у своїй промові.

