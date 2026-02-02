ТСН у соціальних мережах

Суспільство
106
1 хв

Принц Гаррі підкорював хвилі в Каліфорнії, а його інструктор поділився відео

Принц Гаррі насолоджувався сонячною погодою у Каліфорнії та підкорював хвилі.

Ольга Кузьменко
Принц Гаррі

Принц Гаррі / © Associated Press

Герцог Сассекський був зображений на черговому уроці серфінгу в Каліфорнії, підкорюючи хвилі, які були більшими, ніж будь-коли раніше.

Його дружина Меган Маркл не з’явилася на відео, де Гаррі просто насолоджується своїм новим хобі - серфінгом. Відео було опубліковане інструктором із серфінгу Райманом Ван Бастолаєром, який і раніше викладав подібні відео з Гаррі у своєму Instagram.

Шанувальники пишуть, що у захваті від нових здібностей принца, адже раніше, коли він жив у Британії, він не підкорював хвилі та не катався на дошці.

Принц Гаррі брав уроки серфінгу після переїзду за океан і одного разу навіть з’явилося відео, на якому принц Арчі пробує себе на дошці для серфінгу. Вважається, що це Меган подарувала йому сертифікат на день народження п’ять років тому.

Меган Макрл і принц Гаррі / © Associated Press

Меган Макрл і принц Гаррі / © Associated Press

