Чи у всіх людей є зуби мудрості та навіщо вони потрібні / © Credits

Реклама

Зуби мудрості, чи треті моляри, традиційно вважаються «останнім випробуванням» для нашої щелепи. Вони зазвичай з’являються у віці 18–24 років — саме тоді, коли ми вже давно не діти, але ще не готові до стоматологічних хірургічних втручань без емоцій.

Та правда в тому, що не всі люди проходять цей етап. Дехто ніколи не має зубів мудрості і це не аномалія, а цілком природне явище, яке має еволюційне, генетичне та навіть соціальне пояснення, про це розповіло видання Medical News Today

Навіщо нам зуби мудрості

З погляду еволюції зуби мудрості — спадок наших далеких предків. Давні люди мали значно більші щелепи та споживали грубу, тверду їжу, як от сире м’ясо, коріння та жорсткі рослини. Додаткові моляри допомагали ефективно пережовувати таку їжу.

Реклама

Але з часом наш раціон змінився, їжа стала м’якшою, обробленою, а щелепи — меншими. Сучасній людині часто просто не вистачає місця для всіх 32 зубів. Саме тому зуби мудрості нерідко прорізуються з проблемами чи не прорізуються взагалі.

Чому у деяких людей зубів мудрості немає

Відсутність зубів мудрості має медичну назву — агенезія, тобто вроджена відсутність зачатків зубів. Найчастіше це стосується саме третіх молярів. Від 10 до 41% людей у світі не мають хоча б одного зуба мудрості, а іноді — жодного. Причини можуть бути різними:

Генетика. Якщо у ваших батьків не було зубів мудрості, ймовірність, що вони не з’являться й у вас, зростає.

Стать. Дослідження показують, що жінки трохи частіше, ніж чоловіки, не мають третіх молярів.

Етнічне походження. У деяких популяціях, зокрема серед корінних народів Америки та частини азійських груп, відсутність зубів мудрості трапляється частіше, ніж у середньому у світі.

Соціально-економічні чинники. Умови розвитку у дитинстві, харчування та навіть вага за народження можуть впливати на формування зубів.

Розмір обличчя та щелепи. У людей із меншими лицевими структурами шансів «вмістити» зуби мудрості значно менше.

Коли зуби є, але їх не видно

Навіть якщо зачатки зубів мудрості сформувалися, це не гарантує, що вони проріжуться. Приблизно у 80% молодих дорослих хоча б один зуб мудрості залишається ретинованим, тобто прихованим у щелепі.

Такі зуби можуть рости під кутом, упиратися у сусідні зуби чи взагалі не мати можливості вийти назовні. Саме ретиновані зуби найчастіше стають джерелом проблем — болю, запалення, інфекцій чи зміщення зубного ряду.

Реклама

Чи потрібно видаляти зуби мудрості всім

Коротка відповідь — ні. Якщо зуби мудрості прорізалися правильно, не заважають іншим зубам і їх можна повноцінно очищати, вони можуть служити роками без жодних ускладнень. Стоматологи зазвичай рекомендують видалення лише у випадках, коли зуби:

спричиняють біль або набряк

викликають повторні запалення

провокують скупченість зубів

сприяють розвитку карієсу чи захворювань ясен

утворюють кісти

Рішення про видалення завжди приймається індивідуально, на основі огляду та рентгенівських знімків.

Часті запитання

Чи рідкість — не мати зубів мудрості? Ні. Хоча більшість людей мають хоча б один зуб мудрості, їхня повна чи часткова відсутність — доволі поширене явище.

Чи небезпечно жити без зубів мудрості? Абсолютно ні. Відсутність третіх молярів зазвичай не впливає на жування, прикус чи загальний стан ротової порожнини.

Зуби мудрості — це радше еволюційний рудимент, ніж необхідність. Хтось із ними знайомиться надто близько, хтось — ніколи. І обидва варіанти є нормою.

Сучасна стоматологія дедалі частіше дивиться на третіх молярів прагматично, якщо вони не заважають — їх залишають, якщо створюють ризики — видаляють. А якщо їх узагалі немає, це не привід для занепокоєння, а, можливо, навіть невеликий бонус від природи.