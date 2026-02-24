Магнитная буря 24 февраля: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

Во вторник, 24 февраля, активность Солнца немного расслабится. Ожидается магнитная буря средней мощности с К-индексом 4.7 (желтый уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Сейчас Земля находится под влиянием высокоскоростного потока солнечного ветра с большой корональной дыры, который повысил его скорость примерно до 700 км/с и повлек за собой несколько периодов шторма G1. Однако скорость солнечного ветра уже стала сбавляться.

Магнитная буря 24 февраля. Фото: Meteoagent.

Магнитные бури даже после активной фазы могут влиять на организм. У метеозависимых может возникать головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.