Магнітна буря 24 лютого: яка її потужність

У вівторок, 24 лютого, активність Сонця трохи послабиться. Очікується магнітна буря середньої потужності з К-індексом 4.7 (жовтий рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Наразі Земля перебуває під впливом високошвидкісного потоку сонячного вітру з великої корональної діри, який підвищив його швидкість приблизно до 700 км/с і спричинив кілька періодів шторму G1. Однак швидкість сонячного вітру вже почала зменшуватися.

Магнітна буря 24 лютого. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі навіть після активної фази можуть здатні впливати на організм. У метеозалежних може виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.