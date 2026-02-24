- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 604
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 24 лютого: яка її потужність
Геомагнітні умови трохи підвищені.
У вівторок, 24 лютого, активність Сонця трохи послабиться. Очікується магнітна буря середньої потужності з К-індексом 4.7 (жовтий рівень).
Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.
Наразі Земля перебуває під впливом високошвидкісного потоку сонячного вітру з великої корональної діри, який підвищив його швидкість приблизно до 700 км/с і спричинив кілька періодів шторму G1. Однак швидкість сонячного вітру вже почала зменшуватися.
Магнітні бурі навіть після активної фази можуть здатні впливати на організм. У метеозалежних може виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.