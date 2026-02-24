ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
604
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 24 лютого: яка її потужність

Геомагнітні умови трохи підвищені.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У вівторок, 24 лютого, активність Сонця трохи послабиться. Очікується магнітна буря середньої потужності з К-індексом 4.7 (жовтий рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Наразі Земля перебуває під впливом високошвидкісного потоку сонячного вітру з великої корональної діри, який підвищив його швидкість приблизно до 700 км/с і спричинив кілька періодів шторму G1. Однак швидкість сонячного вітру вже почала зменшуватися.

Магнітна буря 24 лютого. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 24 лютого. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі навіть після активної фази можуть здатні впливати на організм. У метеозалежних може виникати  головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. 

Дата публікації
Кількість переглядів
604
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie