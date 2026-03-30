Магнитная буря 30 марта: какая ее мощность

Временные активные периоды возможны из-за влияния корональной дыры.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Credits

В понедельник, 30 марта, геомагнитные условия повысились до магнитной бури средней мощности. Ожидается возмущение с К-индексом 4 (желтый уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Поток из северной корональной дыры стал геоэффективным. Вот почему ожидаются некоторые активные периоды. Ученые отмечают, что вероятен кратковременный пик, достигающий STORM G1.

Магнитная буря 30 марта. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 30 марта. Фото: Meteoagent.

Отметим, что все прогнозы ученых предварительные, потому что солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.

