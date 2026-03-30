Магнитная буря 30 марта: какая ее мощность

В понедельник, 30 марта, геомагнитные условия повысились до магнитной бури средней мощности. Ожидается возмущение с К-индексом 4 (желтый уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Поток из северной корональной дыры стал геоэффективным. Вот почему ожидаются некоторые активные периоды. Ученые отмечают, что вероятен кратковременный пик, достигающий STORM G1.

Отметим, что все прогнозы ученых предварительные, потому что солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.