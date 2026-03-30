Куба / © Associated Press

Береговая охрана США не стала препятствовать российскому танкеру, загруженному сырой нефтью, направляющемуся к Кубе.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, соответствующее решение было принято с тем, чтобы обеспечить Кубу необходимыми энергоресурсами после нескольких месяцев фактической нефтяной блокады со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Как отмечается, по данным американского чиновника, знакомого с ситуацией, танкеру разрешили беспрепятственно продолжить маршрут.

Согласно информации сервиса MarineTraffic, судно, перевозящее примерно 730 тысяч баррелей нефти и принадлежащее России, в воскресенье вечером находилось в нескольких милях от территориальных вод Кубы.

«Двигаясь со скоростью 12 узлов, танкер может добраться до предполагаемого пункта назначения — города Матансас на Кубе — до понедельника вечером», — говорится в материале.

Аналитики считают, что прибытие российского танкера может частично стабилизировать ситуацию в стране, которая находится в условиях обострения энергетического кризиса.

«Это также снизит давление на кубинское правительство, которое сталкивается с угрозой экономического коллапса и эскалацией угроз со стороны Вашингтона, и продемонстрирует, что, по крайней мере, остров все еще может рассчитывать на своего давнего союзника — Россию», — пишет издание.

Отмечается, что Береговая охрана США имеет в этом регионе два катера, которые могли бы перехватить судно.

Впрочем, по данным The New York Times, администрация Трампа не отдала приказ о блокировке танкера.

Пока остается непонятным, почему Белый дом решил не препятствовать судну, а также будет ли разрешать подобные поставки российской нефти на Кубу в будущем.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что одна из последующих военных операций Соединенных Штатов Америки, схожих с событиями в Венесуэле или Иране, состоится на Кубе.

Мы ранее информировали, что масштабный энергетический коллапс на Кубе оставил без света всю страну.