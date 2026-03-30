Будут ли сегодня украинцы со светом: ответ "Укрэнерго"
В понедельник, 30 марта, во всех регионах Украины в определенное время суток будут действовать ограничения для промышленных потребителей.
В понедельник, 30 марта, в Украине отключения электричества для граждан не ожидаются. Отключения коснутся только промышленных потребителей с 18:00 до 22:00.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
«Во всех регионах Украины 30 марта с 18:00 до 22:00 будут применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса», — говорится в сообщении.
Впрочем, ситуация в энергосистеме может измениться.
Ранее сообщалось, что в Херсоне временно обесточена часть Центрального района.