Будут ли сегодня украинцы со светом: ответ "Укрэнерго"

Ситуация со светом улучшилась / © Associated Press

В понедельник, 30 марта, в Украине отключения электричества для граждан не ожидаются. Отключения коснутся только промышленных потребителей с 18:00 до 22:00.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

«Во всех регионах Украины 30 марта с 18:00 до 22:00 будут применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса», — говорится в сообщении.

Впрочем, ситуация в энергосистеме может измениться.

Ранее сообщалось, что в Херсоне временно обесточена часть Центрального района.