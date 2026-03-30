ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
219
Время на прочтение
1 мин

Будут ли сегодня украинцы со светом: ответ "Укрэнерго"

В понедельник, 30 марта, во всех регионах Украины в определенное время суток будут действовать ограничения для промышленных потребителей.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Ситуация со светом улучшилась / © Associated Press

В понедельник, 30 марта, в Украине отключения электричества для граждан не ожидаются. Отключения коснутся только промышленных потребителей с 18:00 до 22:00.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

«Во всех регионах Украины 30 марта с 18:00 до 22:00 будут применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса», — говорится в сообщении.

Впрочем, ситуация в энергосистеме может измениться.

Ранее сообщалось, что в Херсоне временно обесточена часть Центрального района.

Дата публикации
Количество просмотров
219
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie