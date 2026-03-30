Цены на топливо: какая стоимость на АЗС 30 марта

В Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо / © Associated Press

На 30 марта 2026 года крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо.

Об этом пишет «Главком».

Средняя стоимость бензина А-95 на больших АЗС не изменилась существенно и составляет около 72,43 грн за литр, дизеля — 85,76 грн.

Самый дорогой дизель предлагают сети Окко, WOG и Socar, в то время как самое дешевое топливо — «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».

Напомним, Кабинет министров запустил «кешбэк на горючее», потому что он обеспечивает поддержку тем, кто больше нуждается в финансовой помощи из-за роста цен на топливо.

Кешбэк частично компенсирует стоимость топлива, приобретенного на АЗС: дизель — 15%, бензин — 10%, автогаз — 5%.

Потратить кешбэк можно на коммунальные услуги, продовольственные товары отечественного производства, книги, лекарства или задонатить на ВСУ.

Как экономить на топливе?

Чтобы сэкономить горючее, специалист по личным финансам Мартин Льюис советует снимать неиспользуемые багажники с крыши, ведь они создают дополнительное сопротивление при движении на больших скоростях. Также стоит избавиться от лишних тяжелых вещей в багажнике. По его словам, каждые дополнительные 45 кг могут уменьшить эффективность использования топлива примерно на 1%.

Отдельное внимание Льюис уделяет давлению в шинах: если оно недостаточно, расход топлива может возрасти до 4%.

Больше советов как экономить на топливе читайте по ссылке.