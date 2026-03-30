В крупном областном центре прогремели взрывы: что происходит

Силы ПВО сбивают российские дроны / © tsn.ua

Дополнено новыми материалами

В Днепре 30 марта прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Чиновник отметил, что звуки взрывов, которые были слышны в некоторых районах Днепра — это звуки работы украинской противовоздушной обороны.

«Воздушная тревога продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — призвал Ганжа.

Заметим, Воздушные силы ВСУ предупреждали о полетах вражеских дронов в направлении Днепра.

Ранее глава ОВА сообщил, что в течение ночи на Днепропетровщине защитники неба сбили 18 российских беспилотников.

К слову, в ночь на 30 марта российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в Чернигове. О попадании сообщил городской совет, сейчас информация о последствиях уточняется.