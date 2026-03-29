Россияне в очередной раз атаковали объекты "Нафтогаза": что известно

Российские войска системно атакуют объекты Группы Нафтогаз. Подробности обстрела на Сумщине от председателя правления НАК Сергея Корецкого.

Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Россияне обстреляли объекты "Нафтогаза"

Россияне обстреляли объекты "Нафтогаза" / © НАК "Нафтогаз Украины"

Российские оккупационные войска продолжают целенаправленное уничтожение украинской энергетической инфраструктуры. За прошедшие сутки под ударом беспилотников оказались производственные активы Группы Нафтогаз в Сумской области.

Об этом говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины».

Это уже четвертый день подряд, когда враг атакует предприятия Группы. В результате попаданий на объекте в Сумской области зафиксированы существенные повреждения, на месте возник пожар.

«К счастью, обошлось без пострадавших, благодаря слаженным действиям работников Нафтогаза и подразделений ГСЧС, пожар удалось оперативно ликвидировать», — сказал Сергей Корецкий, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».

Сейчас специалисты занимаются оценкой нанесенного ущерба. Несмотря на системное давление на энергетический сектор, Группа Нафтогаз продолжает обеспечивать стабильность поставок.

Обстрел Украины

Российские оккупанты в ночь на 29 марта атаковали Украину 442 дронами и ракетой «Кинжал».

В частности россияне атаковали Хмельницкую область. Под ударом также был Конотоп на Сумщине. Там российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре и жилому сектору города.

Также стало известно, что из-за обстрелов Николаевщины погибла 13-летняя девочка

