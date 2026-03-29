Россияне в очередной раз атаковали объекты "Нафтогаза": что известно

Россияне обстреляли объекты "Нафтогаза" / © НАК "Нафтогаз Украины"

Российские оккупационные войска продолжают целенаправленное уничтожение украинской энергетической инфраструктуры. За прошедшие сутки под ударом беспилотников оказались производственные активы Группы Нафтогаз в Сумской области.

Об этом говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины».

Это уже четвертый день подряд, когда враг атакует предприятия Группы. В результате попаданий на объекте в Сумской области зафиксированы существенные повреждения, на месте возник пожар.

«К счастью, обошлось без пострадавших, благодаря слаженным действиям работников Нафтогаза и подразделений ГСЧС, пожар удалось оперативно ликвидировать», — сказал Сергей Корецкий, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».

Сейчас специалисты занимаются оценкой нанесенного ущерба. Несмотря на системное давление на энергетический сектор, Группа Нафтогаз продолжает обеспечивать стабильность поставок.

Российские оккупанты в ночь на 29 марта атаковали Украину 442 дронами и ракетой «Кинжал».

В частности россияне атаковали Хмельницкую область. Под ударом также был Конотоп на Сумщине. Там российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре и жилому сектору города.

Также стало известно, что из-за обстрелов Николаевщины погибла 13-летняя девочка