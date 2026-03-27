"Прилет" прямо по больнице, атака на "Нафтогаз", убитые и раненые люди: РФ уничтожает города и регионы Украины (фото)

В ночь на 27 марта 2026 года оккупанты совершили очередную атаку на территорию Украины, используя все виды вооружения: от управляемых авиабомб до ракет «Искандер». Под ударом оказались Харьковская, Полтавская, Днепропетровская, Херсонская, Сумская и Черниговская области.

ТСН.ua собрал все подробности вражеской атаки россиян.

Удар по Харькову: прямое попадание в девятиэтажку

Ночь в Харькове была очень напряженной. Враг атаковал город сначала ракетой, а затем беспилотниками типа «Герань-2». Одно из попаданий зафиксировано в жилой 9-этажке в Киевском районе города.

По данным МВД, в результате удара частично разрушены внутренние конструкции и балкон квартиры на верхнем этаже.

Атака на Харьковскую область / © Управление ГСЧС в Харьковской области

Спасатели ГСЧС сообщили: «Произошли частичные разрушения внутренних конструкций и балкона квартиры на верхнем этаже. Пожара не было».

По состоянию на утро количество травмированных в Харькове возросло до восьми человек, у большинства из них диагностирована острая реакция на стресс.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил масштабы обстрелов по области: за минувшие сутки враг атаковал 16 населенных пунктов. Всего в регионе пострадали 25 человек. В частности, в селе Оскил ранения получили 90-летняя и 67-летняя женщины. Враг применял ракету «Искандер», 11 КАБов и более 40 БпЛА разных типов.

Атака на Харьковскую область / © Харьковская ОВА

Энергетический террор на Полтавщине: тысячи абонентов без газа

Российская армия снова попала в объекты критической инфраструктуры. В Полтавской области под ударом оказалось промышленное предприятие, входящее в структуру НАК «Нафтогаз».

Глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич сообщил: «Из-за повреждения технологического оборудования 5040 абонентов остались без газоснабжения».

Председатель правления НАК «Нафтогаз» Сергей Корецкий отметил, что в результате атаки на газодобывающую инфраструктуру возник пожар, а работу предприятия пришлось остановить.

«Только с начала этого года Россия около 40 раз атаковала инфраструктуру Группы Нафтогаз», — подчеркнул Корецкий.

Кривой Рог и Днепропетровская область: атака на инфраструктуру

В Днепропетровщине ночь также прошла под канонаду ПВО и взрывы. Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что силы ПВО сбили 14 враждебных БПЛА, однако избежать попадания не удалось. В городе повреждена инфраструктура, частный дом и автомобиль.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа добавил, что область пережила около 30 атак. На Никопольщине в результате артиллерийских обстрелов ранена 17-летняя девушка, которая была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Также за медицинской помощью обратился 78-летний мужчина после ударов по Днепру.

Цинизм в Херсоне: дрон в окне детской больницы

В Херсоне зафиксировано очередное военное преступление. Оккупанты атаковали дроном типа «Молния» детскую больницу в Днепровском районе города. Беспилотник залетел в окно, но, к счастью, не взорвался.

Последствия атаки на Херсонскую область / © Полиция Херсонской области

По сообщению полиции Херсонской области: «Взрывотехники осмотрели остатки дрона и взрывного устройства, сделанного из противотанковой мины. Опасную находку изъяли для уничтожения».

Однако обстрелы других районов города, к сожалению, привели к новым жертвам. В Корабельном районе из-за сброса взрывчатки с дрона на автомобиль ранения получил 53-летний мужчина, а 74-летний херсонец попал в больницу с минно-взрывной травмой после артиллерийского обстрела.

Трагедия в Сумской и Черниговской областях

Приграничные регионы остаются под самым интенсивным огнем. В Сумской области за сутки зафиксировано почти 90 обстрелов. В Николаевской сельской общине из-за попадания дрона погиб 54-летний мужчина, еще двое получили ранения.

На Черниговщине вражеский БпЛА унес жизнь пожилого человека.

Последствия атаки на Черниговскую область

В ГСЧС сообщили: «В результате российских ударов БПЛА по одному из населенных пунктов Корюковщины погиб 95-летний мужчина».

На месте попадания произошел пожар жилого дома, который оперативно ликвидировали спасатели.

В настоящее время во всех регионах продолжаются работы по восстановлению поврежденных сетей и оказанию помощи пострадавшим.