Никаких повесток онлайн: разработчики приложения "Резерв+" сделали важное заявление

Электронных повесток в Украине не будет / © ТСН.ua

В Сети начала активно распространяться информация о том, что уже с 1 апреля военнообязанным украинцам якобы начнут поступать электронные повестки . Однако эта громкая новость оказалась ложной и не имеет ничего общего с реальностью.

Об этом официальная сообщила команда приложения «Резерв+».

Законодательство и функционал приложения

Разработчики категорически отрицают слухи и объяснили, что в украинском законодательстве вообще не существует такого юридического понятия, как электронная повестка онлайн. Соответственно, ни один государственный сервис или приложение не наделены полномочиями формировать или направлять подобные документы военнообязанным гражданам.

Что касается непосредственно приложения «Резерв+», то в нем просто нет соответствующего функционала для рассылки «писем счастья». Более того, разработчики уверяют, что никаких работ над созданием или внедрением такой системы сейчас даже не ведется.

Цель деятельности «Резерв+»

Как объясняют в команде, «Резерв+» имеет совсем другую философию и логику работы. Этот инструмент создавался исключительно для того, чтобы обеспечить быстрое и максимально прозрачное взаимодействие граждан с государством без лишних бумажных проволочек и бюрократии. Благодаря ему украинцы могут удобно обновлять свои данные и получать доступ к необходимой информации.

Специалисты призывают украинцев доверять только проверенным официальным источникам и не поддаваться манипуляциям. Все сообщения о рассылке повесток через смартфон они называют сознательным искажением фактов или обычным недоразумением.

«Мы последовательно двигаемся именно в этом направлении — делать сервисы понятными, прозрачными и экономящими время. Поэтому все сообщения об электронных повестках в "Резерв+" — это либо недоразумение, либо сознательное искажение информации», — отметили в приложении.

Вручение повесток — последние новости

Накануне в украинском информационном пространстве вспыхнула очередная дискуссия относительно воинского учета. Народный депутат Юлия Яцик в эфире предположила, что повестки могут приходить в «Дію» , назвав это одним из возможных направлений реформирования работы ТЦК и всеобщего усиления мобилизации.

Однако пресс-служба сервиса государственных услуг утром 27 марта оперативно отреагировала на эти резонансные заявления. В своем официальном телеграм-канале представители «Дії» категорически заверили, что команда Минцифры не работает над подобным функционалом и вообще не планирует его внедрять в будущем.

Позиция профильного министерства по этому вопросу на самом деле остается неизменной. Несколько дней назад исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков также четко подчеркнул, что внедрять электронные повестки в «Дії» или каких-либо других продуктах ведомства никто не собирается.

Чиновник объяснил, что превращение удобного сервиса в механизм принуждения просто подорвет доверие миллионов пользователей платформы. Главный фокус цифровой команды сейчас направлен на минимизацию бюрократии и бумажной волокиты для тех украинцев, которые уже защищают страну.

Пока в Сети ведутся споры о цифровизации, на местах вводятся новые методы традиционного оповещения. В частности, в Виннице решили создать более 30 специальных бригад, и теперь мобильные группы будут адресно вручать повестки военнообязанным жителям города.

Соответствующее распоряжение уже подписал мэр Сергей Моргунов, приобщив к работе ТЦК и полиции представителей местных властей и глав ОСМД. Эти бригады будут передавать вызовы лично в руки, а в случае отказа или отсутствия человека на дому будут составлять специальный акт о невозможности вручения.