Повестки с 1 апреля могут приходить онлайн: что нужно знать
По состоянию на сегодняшний день основной легальный способ дистанционного вручения — это рекомендованное письмо с описанием вложения через «Укрпочту», отметила адвокат.
Обязанности граждан по мобилизации меняются с 1 апреля, в частности, изменения затронут получение электронных повесток. Они будут поступать онлайн в кабинет военнообязанного. И самого факта отправки для государства будет достаточно, чтобы повестка считалась врученной.
Сыграет ли роль наличие «Резерв+» или смартфона, рассказала адвокат, управляющая «Адвокатским бюро Анны Даниэль», кандидат юридических наук Анна Даниэль в комментарии «Новини.LIVE».
Электронные повестки
«Согласно обновленному законодательству, электронная повестка считается врученной, если она поступила в Электронный кабинет военнообязанного (приложение "Резерв+"). Пока система тестирует функционал, где push-сообщение дублирует информацию о сформированной повестке», — пояснила адвокат.
Она рассказала, что на сегодня основной легальный способ дистанционного вручения — это рекомендованное письмо с описанием вложения через «Укрпочту».
Электронное оповещение в «Резерв+» имеет статус информационного сообщения, но имплементация электронной подписи ТЦК готовит почву для признания цифровых повесток равноценными бумажным.
«По аналогии с судебными повестками, фактом вручения считается время поступления документа в кабинет. Государству не нужно доказывать, что вы нажали кнопку "прочитано". Если повестка появилась в системе — юридически вы уведомлены. Удаление приложения или "кнопочный" телефон не освобождает от ответственности», — подытожила адвокат.
Адвокат добавила, что электронные повестки приведут к искам и количество уголовных дел может возрасти.
Отметим, что в Украине административное задержание граждан за нарушение правил мобилизации согласно законодательству может длиться до трех часов. Лишь в отдельных случаях, связанных с нарушением пограничного режима или другими исключительными условиями, содержание может быть продлено до 72 часов.
В контексте ТЦК задержание лица на длительный период (несколько дней) возможно только по решению суда или правоохранительных органов.
