Повестки с 1 апреля могут приходить онлайн: что нужно знать

Обязанности граждан по мобилизации меняются с 1 апреля, в частности, изменения затронут получение электронных повесток. Они будут поступать онлайн в кабинет военнообязанного. И самого факта отправки для государства будет достаточно, чтобы повестка считалась врученной.

Сыграет ли роль наличие «Резерв+» или смартфона, рассказала адвокат, управляющая «Адвокатским бюро Анны Даниэль», кандидат юридических наук Анна Даниэль в комментарии «Новини.LIVE».

Электронные повестки

«Согласно обновленному законодательству, электронная повестка считается врученной, если она поступила в Электронный кабинет военнообязанного (приложение "Резерв+"). Пока система тестирует функционал, где push-сообщение дублирует информацию о сформированной повестке», — пояснила адвокат.

Она рассказала, что на сегодня основной легальный способ дистанционного вручения — это рекомендованное письмо с описанием вложения через «Укрпочту».

Электронное оповещение в «Резерв+» имеет статус информационного сообщения, но имплементация электронной подписи ТЦК готовит почву для признания цифровых повесток равноценными бумажным.

«По аналогии с судебными повестками, фактом вручения считается время поступления документа в кабинет. Государству не нужно доказывать, что вы нажали кнопку "прочитано". Если повестка появилась в системе — юридически вы уведомлены. Удаление приложения или "кнопочный" телефон не освобождает от ответственности», — подытожила адвокат.

Адвокат добавила, что электронные повестки приведут к искам и количество уголовных дел может возрасти.

Мобилизация в Украине — последние новости

Отметим, что в Украине административное задержание граждан за нарушение правил мобилизации согласно законодательству может длиться до трех часов. Лишь в отдельных случаях, связанных с нарушением пограничного режима или другими исключительными условиями, содержание может быть продлено до 72 часов.

В контексте ТЦК задержание лица на длительный период (несколько дней) возможно только по решению суда или правоохранительных органов.

Ранее мы писали о том, что изменится в плане мобилизации с 1 апреля, кого могут призвать в первую очередь и что важно знать военнообязанным.