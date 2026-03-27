Как жесткая зубная щетка и лечение кариеса могут навредить деснам

Как жесткая зубная щетка и лечение кариеса влияют на состояние десен и на что стоит обратить внимание, объяснила стоматолог-терапевт стоматологической клиники FrankoLab Данищук Соломия Тарасовна.

Рецессия десны — состояние, при котором слизистая смещается, обнажая корень зуба. Поэтому он становится визуально длиннее, чем другие. Привести к этому может неправильное использование зубной щетки, отсутствие какого-то зуба, некачественное лечение кариеса. Как это работает?

Во время чистки щетка скользит не только по зубам, но и по тонкому краю десны. Если она жесткая или вы слишком интенсивно счищаете налет, слизистая ткань на стыке зуба и корня травмируется. Если чистить их так утром и вечером длительное время, десневая ткань перестает плотно прилегать к зубу. Из-за постоянного трения она теряет естественное сцепление с корнем и постепенно смещается, обнажая его.

Сверху чаще всего оголяются клыки, так как они больше всего выступают из зубного ряда, а потому получают наибольшую нагрузку. Снизу — центральные резцы и премоляры: «четверки» и «пятерки».

Резцы страдают, поскольку в этой зоне самый тонкий слой костной ткани и, соответственно, десен. А премоляры оказываются под ударом, потому что расположены на «повороте» челюсти, поэтому когда мы переходим от передних зубов к боковым, обычно на них давим сильнее.

Во время лечения кариеса стоматолог удаляет пораженную часть зуба и формирует полость под пломбу, в некоторых случаях проводится оперативное вмешательство. Если кариес пришеечный, при котором разрушаются твердые ткани возле десны, пломба может контактировать с краем десны, а порой даже заходить под нее. В этом случае важно, чтобы ее край был гладким, она точно прилегала к зубу, была хорошо отполирована, не давила на десну и не заходила слишком глубоко в зону крепления. Рецессия возникает, когда край пломбы нависает, шероховат или расположен слишком глубоко под десной.

Довольно часто рецессия является следствием некачественного медицинского туризма, когда во время одного визита за границу лечат 5-6 зубов из-за нехватки времени.

Иногда дискомфорт появляется сразу или через несколько часов, в других случаях — через несколько недель после возвращения домой, на что указывает кровоточивость и чувствительность десен к холодному, горячему, кислому, нажиму.

Чувствительность появляется, потому что корень покрыт тонким слоем цемента. Цемент — пористая ткань, пронизанная микроскопическими каналами, которые ведут к нерву, поэтому он остро реагирует на любые раздражители. Поверхность корня шероховатее гладкой эмали, налет на ней задерживается легче. А из-за того, что ткани здесь менее прочные и минерализованные, кариес развивается стремительно и быстрее достается пульпе — мягкой внутренней ткани с нервами и сосудами. Без своевременного лечения это приводит к воспалению (пульпиту) и потере зуба.

Также рецессия развивается, если стоматолог установил неправильно коронку, например, она заходит слишком глубоко под десневой край, вследствие чего вокруг шейки зуба начинается воспаление.

Поэтому важно не только ежегодно проверять состояние зубов, но и лечить их без спешки и с возможностью дополнительной шлифовки пломбы или коронки, полировки, проверки состояния десен и тому подобное.

