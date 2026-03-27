Россия ударила по инфраструктуре одного из городов: вспыхнул пожар
Силы противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность, сбив 14 враждебных БПЛА в небе над областью и Криворожьем, однако избежать разрушений не удалось.
В ночь на 27 марта враг совершил очередную атаку беспилотниками на Кривой Рог и Криворожье. Несмотря на активную работу ПВО, зафиксированы попадания в инфраструктуру и жилищный сектор.
Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.
Последствия атаки в Кривом Роге
«В результате вражеской атаки были и попадания, в Кривом Роге повреждена инфраструктура, там возник пожар, уже потушен, частный дом, авто. Главное — без потерь», — написал Вилкул.
Ситуация в области
Если в Криворожском районе ночь прошла относительно спокойно, Никопольщина снова оказалась под массированным огнем. Враг применил артиллерию и дроны против Никополя, а также Марганецкой, Покровской, Мировской и Красногригорьевской общин.
В результате обстрелов ранена 17-летняя девушка. Также повреждены предприятие и транспортные средства.
Жизнедеятельность города и плановый взрыв
По состоянию на утро ситуация в Кривом Роге остается контролируемой. Больницы, социальные учреждения и коммунальный транспорт работают в штатном режиме.
Следует отметить, что сегодня, 27 марта, в 14:20 в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы) произойдет плановый производственный взрыв. Жителей просят не паниковать — процесс полностью контролируемый.
Напомним, 23 марта россияне атаковали Кривой Рог. Повреждена инфраструктура. Есть раненые люди.