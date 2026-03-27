Принц Уильям отпустил редкую шутку о своей бороде: что сказал наследник престола

Принц Уэльский Уильям / © Associated Press

Реклама

Вчера 43-летний принц Уэльский посетил 1-й батальон Мерсийского полка в Булфорде, графство Уилтшир. Уильям является главнокомандующим полка и посещал это подразделение в прошлом году в Эстонии , где снова встретился с его солдатами после завершения их шестимесячной командировки в рамках операции «Кабрит».

Там наследник престола рассказал о возможных изменениях в своей внешности, которые он мог бы внести во время утреннего чаепития с офицерами, солдатами и семьями роты в офицерской столовой, по-видимому, вдохновившись личным стилем некоторых из этих солдат.

Принц Уильям восхитился некоторыми из их усов и сказал: «Возможно, я в итоге сбрею свою бороду и оставлю усы», - пишет People.

Реклама

Принц Уэльский носит бороду с лета 2024 года, изменив свой образ, который десятилетиями был гладко выбритым. В августе 2024 года Уильям появился с бородой в видеоролике, где вместе со своей женой Кейт Миддлтон поздравлял сборную Великобритании с победами на летних Олимпийских играх в Париже.

Принцесса Кейт, похоже, одобрила новый имидж мужа. Эксперты говорят, что если бы Кэтрин это не понравилось, Уильям бы не носил бороду так долго.