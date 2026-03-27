Алексей Суханов заговорил о трудностях в отношениях и признал свои ошибки: "Это проявление эгоизма"

Известный телеведущий и интервьюер Алексей Суханов рассказал об испытаниях в отношениях с любимым человеком, которого тщательно оберегает от публичности.

Звезда признается, что в паре бурлит настоящая любовь и уважение. Правда, по словам Алексея, такая идиллия бывает не всегда. Он признает, что допускал много ошибок, которые касались прежде всего его эмоциональности и характера. После столкновения с такими проблемами журналист говорит, что пытается контролировать себя и вспоминает о важности уважения.

«Твоя способность сдерживаться там, где ты понимаешь, что тебе совсем тяжело. Это проявление эгоизма, непонимания, возможность взорваться и обидеть… Я эмоциональный человек и я взрываюсь. Мужчины — это охотники. Когда мы получили то, за чем гнались, то отчасти бывает потеря интереса. И тут работа над собой. Обязательно включать уважение. Если хочешь, чтобы тебя любили, ты должен сам любить и отдавать, уважать», — рассказал Суханов в интервью Маше Ефросининой.

Алексей Суханов / © скриншот с видео

Также интервьюер поделился, что сейчас живет вместе с любимым человеком и собачкой. Но афишировать личную жизнь не торопится. Он убежден, что во времена больших потерь и горя такое хвастовство может быть крайне неуместным. К тому же верит, что на самом деле «счастье любит тишину».

«Мы просто живем себе и все. Просто не выставляем это на витрину. Почему я должен этим хвастаться?» — подытожил шоумен.

