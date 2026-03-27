Алексей Суханов честно признался, на какие деньги сейчас живет и с чего зарабатывает

Известный телеведущий и интервьюер Алексей Суханов честно признался, на какие деньги сейчас живет и что именно приносит ему доход.

Знаменитость в интервью Маше Ефросининой говорит, что более 30 лет был в журналистской профессии. По словам ведущего, он не привык все заработанное сразу тратить, а научен делать накопления, чтобы была уверенность в будущем. Поэтому, у Алексея Суханова есть отложенные средства, есть зарплата и монетизация и рекламные контракты на YouTube.

"Я же не так все эти более 30 лет был в профессии, есть определенные накопления. Зарплата тоже есть, единственное, что я полностью ее сейчас отдаю, кого-то надо поддержать. Есть монетизация с YouTube, она тоже меня кормит, рекламы берем", - говорит ведущий.

Алексей Суханов также честно высказался и о своих расходах. Журналист не скрывает, что много средств ему не надо. На квартиру ведущий не тратится, поскольку у него есть собственная. Продукты интервьюер покупает с запасом. Он закупает все необходимое в магазине, укладывается в 2,5 тысяч гривен и этого хватает на две недели.

Напомним, недавно режиссер Катя Царик удивила своим заработком в месяц. Знаменитость также раскрыла, что именно ей приносит доход и сколько средств она тратит на семью.