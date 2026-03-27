Курс валют на 30 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных гривна усилится по отношению к иностранной валюте.
Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 30 марта. Доллар потерял 4 коп. Евро уменьшилось еще на 13 коп. Стоимость злотого снизилась на 7 коп.
Об этом стало известно из официальных данных НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 43,84 (-4 коп.)
Курс евро
1 евро — 50,48 (-13 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,77 (-7 коп.)
Напомним, в Украине выросла себестоимость продуктов на 15–20% по сравнению с прошлым сезоном. В частности уже наблюдается повышение цен на базовые продукты питания. В частности, куриные яйца, хлеб, молочную и мясную продукцию.