Курс валют на 30 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на понедельник, 30 марта.

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 30 марта. Доллар потерял 4 коп. Евро уменьшилось еще на 13 коп. Стоимость злотого снизилась на 7 коп.

Об этом стало известно из официальных данных НБУ.

Курс доллара

1 доллар США — 43,84 (-4 коп.)

Курс евро

1 евро — 50,48 (-13 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,77 (-7 коп.)

Напомним, в Украине выросла себестоимость продуктов на 15–20% по сравнению с прошлым сезоном. В частности уже наблюдается повышение цен на базовые продукты питания. В частности, куриные яйца, хлеб, молочную и мясную продукцию.