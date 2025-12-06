Магнитная буря 6 декабря: какой будет активность Солнца

Магнитная буря. / © Associated Press

В субботу, 6 декабря, магнитная буря ослабла. Она опустилась в К-индекс 3,7 (зеленый уровень).

Об этом стало известно из данных meteoagent и Британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра остается повышенной из-за влияния постоянного высокоскоростного потока корональных дыр. Впрочем, она несколько снизилась в выходные.

Магнитная буря 6 декабря. Фото: meteoagent.

Заметим, что магнитные бури способны воздействовать на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.