Магнитная буря 6 декабря: какой будет активность Солнца
Воздействие магнитной бури будут ощущать метеозависимые люди.
В субботу, 6 декабря, магнитная буря ослабла. Она опустилась в К-индекс 3,7 (зеленый уровень).
Об этом стало известно из данных meteoagent и Британской геологической службы.
Скорость солнечного ветра остается повышенной из-за влияния постоянного высокоскоростного потока корональных дыр. Впрочем, она несколько снизилась в выходные.
Заметим, что магнитные бури способны воздействовать на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.