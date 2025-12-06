ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 6 грудня: якою буде активність Сонця

Вплив магнітної бурі відчуватимуть метеозалежні люди.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У суботу, 6 грудня, магнітна буря послабилася. Вона опустилася до К-індексу 3,7 (зелений рівень).

Про це стало відомо з даних meteoagent та Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру залишається підвищеною через вплив постійного високошвидкісного потоку корональних дір. Втім, вона дещо знизилася на вихідних.

Магнітна буря 6 грудня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 6 грудня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

