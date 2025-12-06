- Дата публікації
Магнітна буря 6 грудня: якою буде активність Сонця
Вплив магнітної бурі відчуватимуть метеозалежні люди.
У суботу, 6 грудня, магнітна буря послабилася. Вона опустилася до К-індексу 3,7 (зелений рівень).
Про це стало відомо з даних meteoagent та Британської геологічної служби.
Швидкість сонячного вітру залишається підвищеною через вплив постійного високошвидкісного потоку корональних дір. Втім, вона дещо знизилася на вихідних.
Зауважимо, що магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.