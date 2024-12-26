Мандарины в шоколаде: простой, но очень вкусный новогодний десерт

Мандарины в шоколаде — простой в приготовлении рецепт, но очень вкусный десерт. Фрукты в шоколадной глазури украсят ваш новогодний стол и будут хорошим дополнением к бокалу шампанского.

Рецепт вкусного десерта – в материале ТСН.ua.

Ингредиенты

300 г мандаринов без косточек

200 горького шоколада

100 г кокосовой стружки

50 г орехов

50 г сахарной пудры

Приготовление

1. Разделите очищенные мандарины на дольки. Шоколад растопите в микроволновке или на водяной бане.

2. Каждую дольку мандарина погрузите в шоколад. После этого выложите на лист пергамента, а также декорируйте кокосовой стружкой, орехами или сахарной пудрой.

3. Поставьте десерт в морозильную камеру на несколько минут, чтобы шоколад застыл.

Напомним, мы писали, как приготовить мандариновый торт без выпечки на Рождество или Новый год.

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