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Мандарины в шоколаде: простой, но очень вкусный новогодний десерт

Мандарины в шоколаде: простой, но очень вкусный новогодний десерт

Мандарины. / Фото: pixabay.com

Десерт станет хорошим сочетанием с шампанским.

Мандарины в шоколаде — простой в приготовлении рецепт, но очень вкусный десерт. Фрукты в шоколадной глазури украсят ваш новогодний стол и будут хорошим дополнением к бокалу шампанского.

Рецепт вкусного десерта – в материале ТСН.ua.

Ингредиенты

  • 300 г мандаринов без косточек
  • 200 горького шоколада
  • 100 г кокосовой стружки
  • 50 г орехов
  • 50 г сахарной пудры

Приготовление

1. Разделите очищенные мандарины на дольки. Шоколад растопите в микроволновке или на водяной бане.

2. Каждую дольку мандарина погрузите в шоколад. После этого выложите на лист пергамента, а также декорируйте кокосовой стружкой, орехами или сахарной пудрой.

3. Поставьте десерт в морозильную камеру на несколько минут, чтобы шоколад застыл.

Напомним, мы писали, как приготовить мандариновый торт без выпечки на Рождество или Новый год.

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