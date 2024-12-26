Мандарины в шоколаде: простой, но очень вкусный новогодний десерт

Десерт станет хорошим сочетанием с шампанским.
Мандарины в шоколаде — простой в приготовлении рецепт, но очень вкусный десерт. Фрукты в шоколадной глазури украсят ваш новогодний стол и будут хорошим дополнением к бокалу шампанского.
Рецепт вкусного десерта – в материале ТСН.ua.
Ингредиенты
- 300 г мандаринов без косточек
- 200 горького шоколада
- 100 г кокосовой стружки
- 50 г орехов
- 50 г сахарной пудры
Приготовление
1. Разделите очищенные мандарины на дольки. Шоколад растопите в микроволновке или на водяной бане.
2. Каждую дольку мандарина погрузите в шоколад. После этого выложите на лист пергамента, а также декорируйте кокосовой стружкой, орехами или сахарной пудрой.
3. Поставьте десерт в морозильную камеру на несколько минут, чтобы шоколад застыл.
Напомним, мы писали, как приготовить мандариновый торт без выпечки на Рождество или Новый год.