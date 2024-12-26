Мандарини в шоколаді: простий, але дуже смачний новорічний десерт

Мандарини в шоколаді — простий у приготуванні рецепт, але дуже смачний десерт. Фрукти у шоколадній глазурі прикрасять ваш новорічний стіл та будуть гарним доповненням до келиха шампанського.

Рецепт смачного десерту — у матеріалі ТСН.ua.

Інгредієнти

300 г мандаринів без кісточок

200 гіркого шоколаду

100 г кокосової стружки

50 г горіхів

50 г цукрової пудри

Приготування

1. Розділіть очищені мандарини на часточки. Шоколад розтопіть у мікрохвильовій печі або на водяній бані.

2. Кожну часточку мандарина занурте у шоколад. Після цього викладіть на аркуш пергаменту, а також декоруйте кокосовою стружкою, горіхами або цукровою пудрою.

3. Поставте десерт до морозильної камери на кілька хвилин, щоб шоколад застигнув.

Нагадаємо, ми писали, як приготувати мандариновий торт без випікання на Різдво чи Новий рік.

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