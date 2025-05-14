Мистическое предупреждение от мольфара: назван самый опасный день мая

Мольфар дал прогноз на 15 мая

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Известный украинский мольфар Максим Гордеев назвал 15 мая самым опасным днем этого месяца.

Об этом он рассказал в своей соцсети.

Мольфар отметил, что в этот день важно не только соблюдать несколько простых правил, но и правильно настроиться, чтобы не допустить «черную полосу» в своей жизни.

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Что запрещено делать 15 мая

Максим Гордеев подчеркнул, что есть три основных запрета, нарушение которых может привести к негативным последствиям.

Нельзя смотреть в телефон сразу после пробуждения. По словам мольфара, то, что вы увидите на экране телефона в первые минуты после пробуждения может наложить отпечаток на весь ваш день. Если на экране появятся плохие новости или сообщения, вызывающие страх или раздражение, вы подвергаетесь воздействию негативных эмоций.

Это может стать энергетическим провалом, который скажется на вашем настроении и результатах в течение дня. Мольфар советует отложить просмотр телефона на время после пробуждения и вместо этого сосредоточиться на положительных мыслях.

Нельзя одевать чужие вещи. Мольфар объяснил, что в 18-е лунные сутки, которые приходятся на 15 мая, чужие вещи могут передать вам негативную энергетику и карму их владельца. неприятных ситуаций.

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Нельзя принимать важные решения после 18:00. По словам Гордеева, в темное время суток на 15 мая активизируется «зеркальная сущность», способная искажать реальность. Это может привести к принятию решений, которые впоследствии могут оказаться ложными или вредить вашей жизни. Мольфар советует избегать важных решений после заката и не позволять себе ощущать давление для принятия решений в этот период.

Как превратить 15 мая в точку силы

Если вы хотите, чтобы этот день не стал вам негативным, мольфар рекомендует перед сном пройти специальный ритуал. Постойте перед зеркалом и скажите шепотом: «Я не отражение, я источник. Свои иллюзии отпускаю, свои силы возвращаю. То, что было украдено, забираю. То, что чуждо, отпускаю. Я — свет среди тени, я — истина среди лжи. Никто не имеет надо мной власть. Аминь.»

Это позволит трансформировать отрицательные энергии в силу и поможет вам пройти через этот день без серьезных отрицательных последствий.

Напомним, ранее мы писали о том, какой церковный праздник 15 мая , что не следует делать в доме и на огороде в этот день.

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