Містичне попередження від мольфара: названо найнебезпечніший день травня

Мольфар дав прогноз на 15 травня

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Відомий український мольфар Максим Гордєєв назвав 15 травня найнебезпечнішим днем цього місяця. За його словами, цей день буде насичений ілюзіями, і все, що відбуватиметься навколо, може виявитися обманом, який приведе до втрати грошей, здоров’я та навіть репутації.

Про це він розповів у своїй соцмережі.

Мольфар зазначив, що цього дня важливо не лише дотримуватися кількох простих правил, а й правильно налаштуватися, щоб не допустити «чорну смугу» у своєму житті.

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Що заборонено робити 15 травня

Максим Гордєєв наголосив, що є три основні заборони, порушення яких може призвести до негативних наслідків.

Не можна дивитися у телефон одразу після пробудження. За словами мольфара, те, що ви побачите на екрані телефона в перші хвилини після пробудження, може накласти відбиток на весь ваш день. Якщо на екрані з’являться погані новини або повідомлення, що викликають страх чи роздратування, ви піддаєтеся впливу негативних емоцій.

Це може стати енергетичним провалом, який позначиться на вашому настрої та результатах протягом дня. Мольфар радить відкласти перегляд телефона на деякий час після пробудження і замість цього зосередитися на позитивних думках.

Не можна одягати чужі речі. Мольфар пояснив, що у 18-ту місячну добу, яка припадає на 15 травня, чужі речі можуть передати вам негативну енергетику і карму їхнього власника. Це стосується навіть простих предметів, як-от футболки або светри ваших близьких. Одяг, який носить інша людина, може впливати на вашу енергію та залучити чужі емоції, що може призвести до неприємних ситуацій.

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Не можна ухвалювати важливі рішення після 18:00. За словами Гордєєва, в темну пору доби на 15 травня активізується «дзеркальна сутність», яка здатна спотворювати реальність. Це може призвести до ухвалення рішень, які згодом можуть виявитися помилковими або нашкодити вашому життю. Мольфар радить уникати важливих рішень після заходу сонця та не дозволяти собі відчувати тиск для ухвалення рішень у цей період.

Як перетворити 15 травня на точку сили

Якщо ви хочете, щоб цей день не став для вас негативним, мольфар рекомендує перед сном пройти спеціальний ритуал. Постійте перед дзеркалом і скажіть пошепки: «Я не відзеркалення, я — джерело. Свої ілюзії відпускаю, свої сили повертаю. Те, що було вкрадено, забираю. Те, що чуже, відпускаю. Я — світло серед тіні, я — істина серед брехні. Ніхто не має наді мною владу. Амінь».

Це дозволить трансформувати негативні енергії в силу і допоможе вам пройти через цей день без серйозних негативних наслідків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яке церковне свято 15 травня, що не варто робити в домі й на городі цього дня.

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