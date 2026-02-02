Почему нельзя бросать пельмени в кипящую воду / © pixabay.com

Многие привыкли бросать пельмени в кипящую воду, ведь так нас учили с детства. Но опытные повара уверяют: это один из самых плохих способов их приготовления. Из-за резкого перепада температуры тесто может потрескаться, начинка потеряет сочность, а само блюдо получится жестким и пресным. Существует гораздо лучший метод приготовления, позволяющий сохранить структуру теста, аромат мяса и идеальную форму пельменей.

Почему не стоит бросать пельмени в кипяток

Тесто рвется от температурного шока. Замороженные пельмени, попадая в кипящую воду, резко нагреваются. Тесто успевает размягчиться снаружи, но внутри остается замороженным. Это приводит к разрывам.

Начинка теряет сочность. Из-за того, что тесто уже готово, а начинка нет, мясной сок выходит в воду, и пельмени становятся сухими.

Пельмени могут слипаться. Несколько секунд интенсивного кипения — и пельмени превращаются в комок, который почти невозможно разделить.

Идеальный способ варки пельменей — в холодной воде

Этот метод используется в ресторанах, чтобы получить максимально нежные и вкусные пельмени.

Налейте холодную воду в кастрюлю. Пельмени кладут в холодную воду, а не кипяток. Так они прогреваются умеренно, без деформаций.

Добавьте специи и жир — лавровый лист, несколько горошин перца, кусочек сливочного масла или чайную ложку растительного масла. Это придаст аромат и не даст пельменям слипнуться.

После закипания варите 3-4 минуты. Не нужно переваривать, чтобы не испортить текстуру теста.

Какие преимущества холодного способа варки