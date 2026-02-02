- Дата публикации
Никогда не бросайте пельмени в кипяток: лучше варите их вот так — и не пожалеете
Это лучший способ приготовления пельменей, который делает их более сочными, мягкими и намного вкуснее.
Многие привыкли бросать пельмени в кипящую воду, ведь так нас учили с детства. Но опытные повара уверяют: это один из самых плохих способов их приготовления. Из-за резкого перепада температуры тесто может потрескаться, начинка потеряет сочность, а само блюдо получится жестким и пресным. Существует гораздо лучший метод приготовления, позволяющий сохранить структуру теста, аромат мяса и идеальную форму пельменей.
Почему не стоит бросать пельмени в кипяток
Тесто рвется от температурного шока. Замороженные пельмени, попадая в кипящую воду, резко нагреваются. Тесто успевает размягчиться снаружи, но внутри остается замороженным. Это приводит к разрывам.
Начинка теряет сочность. Из-за того, что тесто уже готово, а начинка нет, мясной сок выходит в воду, и пельмени становятся сухими.
Пельмени могут слипаться. Несколько секунд интенсивного кипения — и пельмени превращаются в комок, который почти невозможно разделить.
Идеальный способ варки пельменей — в холодной воде
Этот метод используется в ресторанах, чтобы получить максимально нежные и вкусные пельмени.
Налейте холодную воду в кастрюлю. Пельмени кладут в холодную воду, а не кипяток. Так они прогреваются умеренно, без деформаций.
Добавьте специи и жир — лавровый лист, несколько горошин перца, кусочек сливочного масла или чайную ложку растительного масла. Это придаст аромат и не даст пельменям слипнуться.
После закипания варите 3-4 минуты. Не нужно переваривать, чтобы не испортить текстуру теста.
Какие преимущества холодного способа варки
Пельмени не рвутся. Тесто не испытывает стресса и остается целым.
Вкус мяса сохраняется внутри, сок не утекает в воду, поэтому начинка становится нежной и ароматной.
Выходят пышные и сочные: равномерное прогревание делает пельмени нежными, а не резиновыми.
Не слипаются между собой. Медленный нагрев и добавление жира работают лучше любых уловок с кипящей водой.