Со временем даже самая чистая ванна теряет свою белоснежность. Появляется желтый налет, следы от воды, ржавые пятна, которые портят вид и создают ощущение неаккуратности. Многие сразу покупают дорогие химические средства, не зная, что эффективное решение уже находится под рукой. Всего две ложки простого ингредиента — и ванна в считанные минуты снова будет сиять, как новая.

Для этого метода нужно взять:

2 столовые ложки пищевой соды;

обычную кухонную губку;

немного теплой воды.

По желанию можно добавить несколько капель жидкого мыла или средства для мытья посуды, чтобы усилить очищающий эффект.

Как правильно использовать чистящее средство для ванны

Смочите губку теплой водой. Насыпьте на нее 2 столовых ложки соды. Легкими круговыми движениями нанесите смесь на загрязненные участки ванной. Особое внимание уделите местам с желтым налетом и следами ржавчины. Оставьте на 5 минут, чтобы сода успела растворить загрязнение. Протрите поверхность еще раз губкой. Смойте теплой водой и протрите насухо мягкой тряпкой.

Результат будет заметен сразу: ванна станет гораздо светлее, без тусклости и неприятных пятен. Пищевая сода обладает мягкими абразивными свойствами. Она не царапает поверхность, эффективно расщепляет жир и мыльный налет, нейтрализует запахи, помогает убрать следы ржавчины и водяного камня. В отличие от агрессивной химии сода не вредит эмали и безопасна для здоровья.

Для каких ванн подходит способ

Метод можно использовать для:

акриловых ванн;

эмалированных;

чугунных;

стальных поверхностей.

Главное, не давить слишком сильно и использовать мягкую сторону губки.

Полезные советы