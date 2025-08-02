Нужно ли хранить яйца в холодильнике: что советуют эксперты

Яйца / © Associated Press

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Ожесточенные споры о том, стоит ли держать яйца в холодильнике, распространились соцсетями по всему миру. Одни считают это лишним, другие — вопросом безопасности. Эксперты же отмечают, что это зависит от того, мытые яйца или нет.

Об этом сообщило издание Popular Science.

Вопрос, нужно ли хранить яйца в холодильнике, стал предметом горячих споров в соцсетях, в частности в TikTok и Instagram. В некоторых странах считают охлаждение лишним, в других — призывают держать яйца только в холоде, чтобы избежать риска заражения сальмонеллой. Решить эту дилемму помогает наука.

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Только что снесенное яйцо покрыто естественным защитным слоем — кутикулой. Она образуется на поверхности скорлупы и состоит из гликопротеинов, небольшого количества жиров и углеводов. Основная функция кутикулы — не допустить проникновения бактерий, в частности сальмонеллы, внутрь яйца.

В большинстве европейских стран, в частности в Украине, яйца не моют, чтобы сохранить этот защитный слой. Поэтому немытые яйца там можно хранить при комнатной температуре в течение нескольких недель — конечно, при условии, что кутикула не повреждена. Однако это не гарантирует полной безопасности: кутикула может быть частично разрушена, и это часто незаметно.

Другой подход действует в США, Канаде, Японии и скандинавских странах. Там яйца обязательно моют еще на производстве, чтобы убрать остатки фекалий и почвы. Однако при этом исчезает кутикула, и яйцо становится более уязвимым к бактериям. Именно поэтому в этих странах яйца хранят в холодильниках — это значительно снижает риски пищевых отравлений.

Согласно официальным рекомендациям Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), яйца следует хранить в оригинальной упаковке при температуре 4 °C или ниже.

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Как отмечает доктор философии Диана Джонс из Национального исследовательского центра птицеводства США, сальмонелла и другие патогены не размножаются при температуре ниже 7 °C, поэтому охлаждение — эффективный способ предотвращения заражения.

Отдельно ученые исследовали, как меняется качество яиц при различных условиях хранения. Результаты показали: через 15 недель в холодильнике яйца сохраняли значительно лучшие свойства желтка, чем те, которые хранились только сутки при комнатной температуре.

Что касается вареных яиц, то их рекомендуют съедать в течение недели после приготовления, независимо от того, очищены ли они. Все блюда на основе яиц также следует хранить в холодильнике и употреблять не позднее, чем через 3-4 дня.

Итак, если вы покупаете яйца в США или других странах, где их моют, — храните их только в холодильнике. Если же находитесь в стране, где яйца продают немытыми, их можно хранить при комнатной температуре, но только при условии, что защитная кутикула не повреждена. В случае сомнений специалисты советуют хранить яйца в холодильнике — это безопаснее и для здоровья, и для качества продукта.

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Напомним, ранее мы сообщали, почему нельзя хранить яйца в дверце холодильника.