Осенний лайфхак: зачем ставить миску с солью возле окна

С наступлением холодов во многих квартирах появляется конденсат на окнах. Это вызывает сырость, плесень и даже разрушение рам. Один из народных способов избежать проблемы — поставить на подоконник миску с солью.

Об этом сообщило издание IFLScience.

«Конденсация — это не вопрос одной конкретной температуры, а разницы между двумя температурами: температурой воздуха и температурой точки росы. Точка росы — это температура, при которой может образоваться роса, то есть когда воздух становится насыщенным и больше не может удерживать водяной пар. Любое дополнительное охлаждение приводит к конденсации водяного пара», — отметили эксперты.

Когда пар превращается в капли, которые стекают по окну и создают благоприятную среду для плесени.

Соль в этом случае работает как естественный осушитель. Она впитывает влагу из воздуха, поэтому на стекле может образовываться меньше капель. Для этого подходит и обычная поваренная, и каменная соль. Важно лишь менять ее, когда она слипается от влаги.

Но ученые предостерегают: метод не является универсальным. Соль эффективно поглощает воду только при очень высокой влажности — более 74% при 20 °C. В большинстве помещений этот показатель ниже — от 30 до 60%, максимум 70% во влажных комнатах.

Итак, соль может немного помочь, но не устраняет проблему полностью. Самый надежный способ избежать конденсата — регулярное проветривание и использование кондиционера или осушителя воздуха.

