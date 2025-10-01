Почему в праздники запрещали вязать и шить: объяснение священника

Занятие рукоделием в церковные праздники не является грехом, если человек правильно расставит приоритеты / © Pixabay

У православных христиан существует запрет на рукоделие и другие хозяйственные работы по воскресным или церковным праздникам.

Иерей Алексей Малюков объясняет, что корни этой привычки уходят в библейскую заповедь о субботнем дне — день отдыха от труда. В украинском языке это отражено в самом названии воскресенье — не действовать, то есть не заниматься привычной работой, а посвятить время Богу.

В то же время, по словам священника, праздничный день не означает полного бездействия.

«Христос учил, что в праздник следует делать добро, помогать тем, кто в этом нуждается, и не откладывать дел, которые являются срочными или важными. Если есть возможность, лучше заранее выполнить все бытовые задания, чтобы провести день без суеты — в молитве, посещении храма и духовных размышлениях», — посоветовал он.

