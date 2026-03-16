Почему жареные грибы становятся резиновыми: раскрываем главную ошибку

Как правильно жарить грибы

На самом деле секрет вкусных идеально поджаренных грибов кроется в правильной последовательности действий:

Сначала нарежьте грибы и выложите их на сухую разогретую сковороду без масла и соли. На среднем огне дождитесь, пока из грибов полностью испарится излишняя жидкость.

Только когда сковорода почти сухая, а грибы начинают нежно подрумяниваться, добавьте растительное или сливочное масло и немного соли. Именно соль в начале приготовления вынуждает грибы выделять воду, поэтому ее добавляют в конце.

Благодаря этой простой хитрости грибы не тушатся в собственном соке, а равномерно поджариваются, приобретая золотистую корочку и насыщенный аромат. Метод подходит для любых грибов — шампиньонов, вешенок или лесных видов. Попытайтесь приготовить так в следующий раз, и даже опытные кулинары будут приятно удивлены. Маленькая деталь, меняющая все.