Почему жареные грибы становятся резиновыми: раскрываем главную ошибку

Многие хозяйки сталкиваются с проблемой: грибы во время жарки выделяют слишком много воды, начинают тушиться вместо того, чтобы золотиться, и в результате становятся резиновыми.

Как правильно жарить грибы

На самом деле секрет вкусных идеально поджаренных грибов кроется в правильной последовательности действий:

  1. Сначала нарежьте грибы и выложите их на сухую разогретую сковороду без масла и соли.

  2. На среднем огне дождитесь, пока из грибов полностью испарится излишняя жидкость.

Только когда сковорода почти сухая, а грибы начинают нежно подрумяниваться, добавьте растительное или сливочное масло и немного соли. Именно соль в начале приготовления вынуждает грибы выделять воду, поэтому ее добавляют в конце.

Благодаря этой простой хитрости грибы не тушатся в собственном соке, а равномерно поджариваются, приобретая золотистую корочку и насыщенный аромат. Метод подходит для любых грибов — шампиньонов, вешенок или лесных видов. Попытайтесь приготовить так в следующий раз, и даже опытные кулинары будут приятно удивлены. Маленькая деталь, меняющая все.

