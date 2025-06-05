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Шашлык из этого мяса получится самым вкусным и самым сочным: берите на заметку
Чтобы приготовить вкусный и сочный шашлык, важно правильно выбрать мясо, замариновать и пожарить его.
При выборе свинины важно знать, какая часть туши лучше подходит для конкретного блюда. Ведь структура мяса и его жирность влияют на конечный результат.
На самом деле нет четких и обязательных требований к приготовлению шашлыка, мясо на шашлык может быть любым — все зависит от ваших гастрономических предпочтений.
Идеально для жарки подходит вырезка, корейка. Если возьмете окорок, придется дольше и тщательнее мариновать кусочки, чтобы шашлык не был сухим.
Самый вкусный и сочный шашлык выходит из ошейка, вырезки и корейки.
Свежее мясо — как определить
Безусловно, самый вкусный шашлык выходит из свежего мяса. Это определяется по следующим критериям:
Отсутствие на мясе крови, слизи и любой жидкости
Гибкость и ровность каждого куска
Ярко-красный цвет
Прозрачность мясного сока
Приятный и не вызывающий отрицательных эмоций запах
Хорошая плотность, что проявляется быстрым выравниванием поверхности при нажатии
Ранее мы писали о том, на каких дровах лучше жарить шашлык.