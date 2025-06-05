Шашлык из этого мяса получится самым вкусным и самым сочным: берите на заметку

Шашлык ассоциируется у многих из нас с отдыхом / © Pixabay

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При выборе свинины важно знать, какая часть туши лучше подходит для конкретного блюда. Ведь структура мяса и его жирность влияют на конечный результат.

На самом деле нет четких и обязательных требований к приготовлению шашлыка, мясо на шашлык может быть любым — все зависит от ваших гастрономических предпочтений.

Идеально для жарки подходит вырезка, корейка. Если возьмете окорок, придется дольше и тщательнее мариновать кусочки, чтобы шашлык не был сухим.

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Самый вкусный и сочный шашлык выходит из ошейка, вырезки и корейки.

Свежее мясо — как определить

Безусловно, самый вкусный шашлык выходит из свежего мяса. Это определяется по следующим критериям:

Отсутствие на мясе крови, слизи и любой жидкости

Гибкость и ровность каждого куска

Ярко-красный цвет

Прозрачность мясного сока

Приятный и не вызывающий отрицательных эмоций запах

Хорошая плотность, что проявляется быстрым выравниванием поверхности при нажатии

Ранее мы писали о том, на каких дровах лучше жарить шашлык.