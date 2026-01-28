Три породы кур, которые несут яйца зимой без паузы: будете есть яичницу каждый день

Породы хорошо несущихся кур / © pexels.com

Перед тем как завести кур, следует четко определить цель. Если вам нужны именно яйца, а не «живой сорняк» для участка, важно правильно выбирать породу. Лучше обращать внимание на тех птиц, которые славятся высоким яйценошением. И таких пород есть не менее трех.

Леггорн

Эта порода может приносить до 360 яиц в год. Реалистично — до 300 яиц у стандартных кур и 200–260 у карликовых. Яйца белые весом около 57 граммов. Высочайшую производительность Леггорны демонстрируют в первые два года жизни, а затем яйценоскость постепенно снижается.

Доминант

Эти куры ценят спокойный характер, выносливость и стабильную производительность. Они приносят до 300 яиц в год, средний вес — 60–65 граммов, скорлупа коричневая. Хорошо используются с другими породами и легко приспосабливаются даже к нестабильному климату. Активнее всего уносятся до трех лет.

Иза Браун

Гибридная порода, выведенная специально для стабильной яйценоскости. Достигает до 320 яиц в год, вес одного яйца — 60-65 граммов, скорлупа коричневая. Взрослая курица весит до 2,2 кг. Они спокойны, дружны и быстро адаптируются. Первые яйца начинают нести уже в 4,5–5 месяцев, что делает их фаворитами хозяйств.