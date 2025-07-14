Убил друга за кусок курицы: в Индии произошел инцидент на свадьбе / © NDTV.com

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В странном и трагическом инциденте, произошедшем в индийском штате Карнатака, 30-летнего мужчину, вероятно, зарезали насмерть из-за спора о дополнительной порции курицы во время послесвадебного ужина.

Об этом пишет NDTV.

Жертвой стал Винод Малашетти, посетивший празднование свадьбы своего друга Абхишека Коппада в воскресенье на ферме Абхишека в округе Белагави.

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Во время ужина Винод попросил больше курицы у Виттала Харугоппа, который раздавал еду, пожаловавшись на слишком малую порцию. Эта, казалось бы, незначительная претензия переросла в яростный спор, а затем и в драку между двумя мужчинами.

В разгар ссоры Виттал якобы схватил кухонный нож, который использовался для нарезания лука, и нанес им удары Винода. От полученных ран и сильного кровотечения Винод скончался на месте. Полиция начала расследование инцидента, возбудив соответствующее дело.

Напомним, 14 июля утром в Кривом Роге 51-летний мужчина во время проверки военно-учетных документов напал на участкового полицейского и сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки.