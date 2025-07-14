Вбив друга за шматок курки: в Індії стався інцидент на весіллі / © NDTV.com

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У дивному та трагічному інциденті, що стався в індійському штаті Карнатака, 30-річного чоловіка, ймовірно, зарізали на смерть через суперечку про додаткову порцію курки під час післявесільної вечері.

Про це пише NDTV.

Жертвою став Вінод Малашетті, який відвідав святкування весілля свого друга Абхішека Коппада в неділю на фермі Абхішека в окрузі Белагаві.

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Під час вечері Вінод попросив більше курки у Віттала Харугоппа, який роздавав їжу, поскаржившись на занадто малу порцію. Ця, здавалося б, незначна претензія переросла у запеклу суперечку, а потім і в бійку між двома чоловіками.

У розпалі сварки Віттал нібито схопив кухонний ніж, що використовувався для нарізання цибулі, і завдав ним ударів Віноду. Від отриманих ран та сильної кровотечі Вінод помер на місці. Наразі поліція розпочала розслідування інциденту, порушивши відповідну справу.

Нагадаємо, 14 липня вранці у Кривому Розі 51-річний чоловік під час перевірки військово-облікових документів напав на дільничного поліцейського та співробітника територіального центру комплектування і соціальної підтримки.