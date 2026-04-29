Весенний салат из огурцов — нежный, свежий и очень вкусный

Когда хочется чего-то легкого, но одновременно сытного, этот салат становится идеальным решением.

Салат.

Салат. / © Credits

Появились первые тепличные огурцы, а потому пришло идеальное время для легких сезонных салатов. Ведь сейчас хочется чего-то свежего, простого и максимально домашнего, не перегружающего, но хорошо вкусного.

ТСН.ua подготовил рецепт легкого салата от кулинарки Ольги Рябенко.

Этот салат легко готовится и отлично подходит для ежедневного меню. Хрустящие огурцы, вареные яйца, твердый сыр и укроп создают нежное сочетание вкуса, а йогуртовая заправка с чесноком придает легкую пикантность.

Ингредиенты:

  • 4-5 небольших свежих огурцов

  • 3 вареных яйца

  • 70 г твердого сыра

  • 3 ст. л. концервированной кукурузы

  • укроп

Ингредиенты для соуса:

  • 3 ст. л. йогурта

  • 1 зубчик чеснока

  • соль, перец

Приготовление

  1. Яйца отварите и порежьте. Также нарежьте творог и огурцы. Добавьте мелко нарезанный укроп и кукурузу.

  2. Для приготовления соуса смешайте йогурт, измельченный чеснок, соль, перец.

  3. Заправьте салат соусом, посолите, поперчите и перемешайте хорошо.

Напомним, мы писали о том, как приготовить весенний салат с редисом.

