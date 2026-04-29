Весенний салат из огурцов — нежный, свежий и очень вкусный
Когда хочется чего-то легкого, но одновременно сытного, этот салат становится идеальным решением.
Появились первые тепличные огурцы, а потому пришло идеальное время для легких сезонных салатов. Ведь сейчас хочется чего-то свежего, простого и максимально домашнего, не перегружающего, но хорошо вкусного.
ТСН.ua подготовил рецепт легкого салата от кулинарки Ольги Рябенко.
Этот салат легко готовится и отлично подходит для ежедневного меню. Хрустящие огурцы, вареные яйца, твердый сыр и укроп создают нежное сочетание вкуса, а йогуртовая заправка с чесноком придает легкую пикантность.
Ингредиенты:
4-5 небольших свежих огурцов
3 вареных яйца
70 г твердого сыра
3 ст. л. концервированной кукурузы
укроп
Ингредиенты для соуса:
3 ст. л. йогурта
1 зубчик чеснока
соль, перец
Приготовление
Яйца отварите и порежьте. Также нарежьте творог и огурцы. Добавьте мелко нарезанный укроп и кукурузу.
Для приготовления соуса смешайте йогурт, измельченный чеснок, соль, перец.
Заправьте салат соусом, посолите, поперчите и перемешайте хорошо.
