Ягоды будут крупными и сладкими: только подпитайте малину в апреле этим домашним раствором

Апрель — ключевой месяц для малины. Именно в этот период закладывается будущий урожай: формируются побеги, активизируется корневая система и растение нуждается в максимуме питательных веществ. Если вовремя подкормить кусты правильными растворами, ягоды вырастут не только крупными, но и сладкими. И для этого не обязательно покупать дорогие удобрения, эффективные средства можно приготовить на дому.

Дрожжевая подкормка для быстрого роста. Один из самых действенных вариантов — обычные пекарские дрожжи. Для приготовления нужно растворить 10 г сухих дрожжей и 2 столовых ложки сахара в 10 литрах теплой воды, настоять несколько часов и полить малину под корень. Такой раствор стимулирует рост побегов, активизирует микрофлору почвы, улучшает усвоение питательных веществ. Уже через несколько дней кусты будут выглядеть более крепкими и живыми.

Зольный настой для сладких ягод. Древесная зола — источник калия, который отвечает за вкус и размер ягод. Для настоя нужно взять стакан золы на 10 литров воды, настоять сутки и поливать под куст. Эта подкормка улучшает сахаристость ягод, укрепляет растение, защищает от некоторых болезней.

Травяной настой — природное комплексное удобрение. Еще один эффективный вариант — настой из сорняков (крапива, одуванчик). Зелёную массу заливают водой и оставляют бродить на 5 дней. Перед использованием разводят в пропорции 1:10. Такой раствор содержит азот и микроэлементы, обеспечивающие активный рост и здоровый вид растения.