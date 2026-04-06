Ягоды будут крупными и сладкими: только подпитайте малину в апреле этим домашним раствором

Какие лучшие удобрения для малины: защищают от болезней и в разы повышают урожайность кустов.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Чем подкормить малину весной

Чем подкормить малину весной / © Unsplash

Апрель — ключевой месяц для малины. Именно в этот период закладывается будущий урожай: формируются побеги, активизируется корневая система и растение нуждается в максимуме питательных веществ. Если вовремя подкормить кусты правильными растворами, ягоды вырастут не только крупными, но и сладкими. И для этого не обязательно покупать дорогие удобрения, эффективные средства можно приготовить на дому.

Чем подкормить малину весной: лучшие удобрения

  1. Дрожжевая подкормка для быстрого роста. Один из самых действенных вариантов — обычные пекарские дрожжи. Для приготовления нужно растворить 10 г сухих дрожжей и 2 столовых ложки сахара в 10 литрах теплой воды, настоять несколько часов и полить малину под корень. Такой раствор стимулирует рост побегов, активизирует микрофлору почвы, улучшает усвоение питательных веществ. Уже через несколько дней кусты будут выглядеть более крепкими и живыми.

  2. Зольный настой для сладких ягод. Древесная зола — источник калия, который отвечает за вкус и размер ягод. Для настоя нужно взять стакан золы на 10 литров воды, настоять сутки и поливать под куст. Эта подкормка улучшает сахаристость ягод, укрепляет растение, защищает от некоторых болезней.

  3. Травяной настой — природное комплексное удобрение. Еще один эффективный вариант — настой из сорняков (крапива, одуванчик). Зелёную массу заливают водой и оставляют бродить на 5 дней. Перед использованием разводят в пропорции 1:10. Такой раствор содержит азот и микроэлементы, обеспечивающие активный рост и здоровый вид растения.

  4. Банановая подкормка для калия. Кожуру бананов можно залить водой и настоять несколько дней. Полученным раствором поливают малину. Это простой способ добавить калий, способствующий формированию крупных и сочных ягод.

Как правильно подкармливать малину

  • Подкормку следует проводить по влажной почве, чтобы не повредить корни.

  • Не следует смешивать все растворы одновременно — лучше чередовать их с интервалом в 10 дней.

  • Также важно не превышать концентрацию, ведь избыток питательных веществ может навредить растению.

  • Кроме подкормки, следует разрыхлить почву и убрать старые или слабые побеги. Это улучшит доступ воздуха и позволит растению лучше усваивать питательные вещества.

  • Полив также имеет значение: малина любит влагу, но без застоя воды.

